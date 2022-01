Cumpleaños 02-01-2022

Laura Alonso Padín. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Soprano. Profesora de canto. Emilio Pérez Nieto. Ourense, 1942. Empresario. Líder del grupo Pérez Rumbao. Ramón Fábregas Valcarce. Lugo, 1957. Catedrático de Prehistoria de la USC. Juan Fernández-Armesto. Nueva York, 1953. Abogado especializado en arbitrajes internacionales. Miguel Santiago Esteban Radío. Ribadumia (Pontevedra). Escritor y profesor EESS Lingua Galega. Manuel Caamaño Suárez. Noia (A Coruña), 1936. Académico correspondiente de la Real Academia Galega. Patrono do Padroado do Museo do Pobo Galego. Tareixa Navaza González. Santiago de Compostela. Periodista.