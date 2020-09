Dani de la Torre, Premio Ourense 2020 do OUFF

audiovisual. O director Dani de la Torre recibirá o Premio Ourense na 25 edición do OUFF en recoñecemento a súa labor profesional no mundo do cine. Este galardón, un dos máis prestixiosos do festival, concédese a un profesional que teña destacado no seu traballo no audiovisual, non necesariamente pola traxectoria de toda unha vida, senon por algún aspecto concreto que o faga único.

O pasado ano recibiu o galardón o director ourensán Norberto López Amado e no 2017 recaera no actor Luis Tosar. Ao longo da historia do Festival de Ourense recibírono persoeiros como Imanol Arias, José Sacristán, Emilio Gutiérrez Caba, Emilio Martínez-Lázaro ou Enrique Urbizu.

O OUFF considera ao director monfortino merecedor do galardón “pola polivalencia e transversalidade da súa traxectoria profesional, ao ter creado curtametraxes, tv movies, longametraxes e serie de ficción, ata estar considerado un dos novos valores xa consolidados no actual panorama audiovisual español.

Engádese igualmente que o premio, polo seu nome e pola significancia, recae nesta edición nun autor emocionalmente vinculado a Ourense por terse formado en Imaxe e Son na Escola de Cine de Bemposta e tamén por terse formado como espectador nas salas da cidade durante o seu tempo de estudante”. redacción