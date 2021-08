Dani Lamas, Alexandra Carrera, Alejandra Pais e Ángel Hasegawa, na TVG

Santiago. Cada xoves na TVG, A liga dos cantantes extraordinarios está máis preto de coñecer o gañador, aquela voz da verbena galega capaz de convencer o público de todas as idades. Nesta novena entrega, a un paso da semifinal, aínda quedan aspirantes que presentar nesta gala. Oliver Ínsua da orquestra Costa Dorada, intentará facerse un oco na semifinal entre o resto dos participantes do programa. Dani Lamas, Peque, Alexandra Carrera, Alejandra Pais e Ángel Hasegawa, poñerán moi difícil o liderado a Alba Navarro e Antonio Barros. O presentador Paco Lodeiro cederá hoxe, por fin, ás reiteradas peticións de Pepe Capelán e este consegue cantar no programa. Paco transixirá con tal de que Pepe non cumpra coas ameazas “suxeridas” no programa anterior, polo ben do público, claro. E coma en cada edición, o xurado do concurso estará formado pola cantante Pili Pampín, líder dos avós; Lito Garrido, director da orquestra Panorama; a cantante Lucía Pérez, voceira dos casadeiros, e o dueto cómico Mon e Ula. REDACCIÓN