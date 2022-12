Dani Martín termina su gira y anuncia que parará durante una temporada

Madrid. El cantante Dani Martín ha puesto fin a su gira Lo que me dé la gana en la sala La Riviera (Madrid), tras comenzarla el pasado 30 de octubre de 2021 en Valencia, y ha anunciado a sus fans que parará “unos años”, sin concretar su regreso porque se va “a mejorar como persona”.

“Nos vemos en unos años, sed felices”, ha señalado, tras publicar un hilo en Twitter este viernes, 9 de diciembre, donde se despedía con un “hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad”, antes de añadir que seguirá siendo quien es.

Durante la mañana del lunes 5 de diciembre, el artista sorprendió anunciando un concierto en La Riviera, “donde todo empezó”, para dos días después, el 7 de diciembre. Para él, este concierto “era necesario”, especialmente antes de “volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra”, señala en uno de sus tuits.

Dani Martín comienza el hilo de Twitter poniendo de manifiesto que es una persona “con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarse y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical” de la manera que considera correcta.

“He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, me tengo que aprender las cosas de memoria, tengo buen oído, me sé todo sobre el pop/rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción. Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito”, ha afirmado el que fuera líder del grupo El Canto del Loco.

En este sentido, ha recordado que este año la gente ha comprado entradas para cinco conciertos en el WiZink Center, en Madrid, en menos de dos meses. “A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más”.

“No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra”, ha destacado.

Por último, apunta que no va a seguir “modas” ni a modificar su sonido “para llegar a los Grammy” y apunta que prefiere seguir los pasos de Jorge Drexler, quien recientemente logró siete Latin Grammy. “Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros. Gracias. Blackout”, ha concluido.ecg