Danza, paisaxe e patrimonio unidos a través do ciclo cultural ‘Propulsa’

Santiago. A danza contemporánea, a paisaxe e o patrimonio cultural únense do 2 de xullo ao 29 de agosto co ciclo Propulsa, unha iniciativa impulsada pola Xunta que levará a 30 compañías de danza a 27 “espazos singulares” repartidos por toda a xeografía galega que darán forma a unha “excelente mostra” da creatividade, a potencialidade e o bo facer da danza” que existen en Galicia.

A partir da convocatoria pública que se activou coincidindo coa celebración do Día Internacional da Danza, seleccionáronse as estas 23 compañías galegas xunto con outras sete formacións convidadas do resto de España, Francia e Portugal.

Así o sinalou o representante da produción deste ciclo, Manuel Lago, que presentou Propulsa na Alameda de Santiago de Compostela xunto ao conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez; o director de Agadic, Jacobo Sutil; o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo e a comisaria do Xacobeo 2020-2021, Cecilia Pereira.

Lago destacou a “importancia” desta iniciativa para o sector da danza e artes en movemento, pois era “necesario” que tamén as actividades do Xacobeo 2021-2022 acollesen un proxecto propio de danza.

Lago destacou que entre a programación pódese atopar “unha viaxe a través da danza contemporánea” coa compañía Can Cun Quinqué, poderase ver danza teatro a través de Cía. Exire, ou “atravesar espazos de danza urbana”, con Eliahood, todo iso nun percorrido por distintos estilos e formatos.

Ademais, destacou a participación de compañías de longa traxectoria entre as que destacan A Macana, Pisando Ovos ou Kirenia Danza.

Pola súa banda, o director de Agadic, Jacobo Sutil, asegurou que co ciclo preténdese “poñer en valor a riqueza do sector cultural, da danza e as artes en movemento, pero tamén a riqueza do patrimonio tanto natural como arquitectónico”.

Por último, Román Rodríguez declarou que é o momento de “reactivar a acción cultural de Galicia en todas as disciplinas” e en diferentes ámbitos. “Estamos a reactivar o sector cultural, relacionado neste caso coa programación do Xacobeo, un elemento vital para moitas persoas que viven da cultura”, expresou o conselleiro, que cifrou en ao redor de 30.000 as persoas dedicadas ao sector.

O calendario de actuacións arrincará o 2 de xullo no peirao de Rinlo, en Ribadeo (Lugo), coas actuacións de Entremáns, o colectivo Glovo e iXa Universos en Movemento- Xián Martínez e finalizará o 29 de agosto no Castro de Troña, en Ponteareas (Pontevedra), con NODE, Álvaro Murillo, Fran Martínes e Fran Sieira Compañía de Danza. Estas son actividades que se sumarán á programación especial do Xacobeo EFE