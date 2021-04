De falsificaciones y artistas históricos gallegos

con motivo de la polémica exposición de Maruja Mallo y Luis Seoane en Lalín

Cualquiera que haya tenido contacto con el mundo del arte gallego sabe que hay cientos de falsificaciones pululando por el mercado, tanto local como nacional e internacional. ¿Por qué parece que a nadie le importa? o quizás podríamos preguntarnos: ¿por qué hay tanta gente interesada en que esto continúe siendo así? No hay que ser muy avispado para entender que esto es un negocio, mucho más negocio que el mercado del arte auténtico, exponencialmente menor.

Seoane, Maruja Mallo, Castelao, Laxeiro, Souto, Pesqueira, Colmeiro, Díaz Pardo son algunos de nuestros artistas más falsificados y menos cuidados por quien de verdad debería hacerse cargo de esta situación, las instituciones, siempre y cuando estas tengan un mínimo de interés por salvaguardar la memoria, el presente y el futuro de nuestra cultura, al igual que se hace en otros países como Francia, por ejemplo.

Luis Seoane es quizás el ejemplo más sangrante. Falsificaciones suyas se venden y exponen sin que nadie ponga remedio a una situación que desde que su viuda Maruxa falleció ha ido a peor de manera progresiva, mientras una fundación con su nombre se ha dedicado a crear conflictos de intereses por su dirección, presentar exposiciones de otros artistas, dar conciertos de música indie o, simplemente, a pagar a sus empleados y quejarse por falta de recursos, en vez de dedicarse a lo que debería ser su principal objetivo: realizar un catálogo razonado y universal único de la obra de Luis Seoane y crear un comité interdisciplinar que se ocupe de denunciar y controlar las falsificaciones que abastecen los mercados, así como autentificar las piezas originales de Seoane, labor que a día de hoy no desarrolla, permitiendo así que lo hagan otras personas que no tienen potestad para ello.

Si las fundaciones o instituciones culturales no son capaces de cuidar la memoria y la obra de sus artistas ¿para qué las mantenemos con dinero público? ¿para que hagan conciertos de Rock & Roll? Para eso ya tenemos otros lugares. No se trata tampoco de presupuestos ni de dinero sino de saber destinarlo a lo verdaderamente importante de una manera seria y profesional para que no sigan haciéndolo otros, como es el caso de Maruja Mallo cuya obra se cuida desde Madrid.

Que en Lalín se presente una exposición de Maruja Mallo y Luis Seoane es una gran noticia, el problema es la falta de trabajo previo de nuestras instituciones a la hora de cuidar y controlar las obras de arte de nuestros artistas, lo que nos lleva a perder credibilidad y riqueza patrimonial nunca recuperable.