De Vacas e Lucía Pérez, esta noite en ‘Inimitables’

Hai retrousos que se pegan e non se sabe por que! Retrousos de todo tipo, de amor ou de desamor, en galego ou en inglés, dun artista coñecido ou descoñecido... Pero que teñen en común? Por que se meten na cabeza e xa non se pode sacalos?

Este venres á noite na Televisión de Galicia (TVG) haberá retrousos Inimitables, con Broken Peach, Lucía Pérez e Cristian Escuredo, Tania Veiras e Fátima Pego, A Banda da Balbina, De Vacas, unha conxunción estelar de Recanteiros e Iria Regueiro, que versionarán eses grandes retrousos da música, pero en galego para gozar deles na nosa lingua. Todos eles forman parte do repertorio de grandes artistas como Camilo Sexto, Nichola di Bari, Andrés Dobarro, Abba, Tina Turner, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal ou Juan Pardo.

Ademais o programa contará cunha máquina un pouco tola chamada a peneira de retrousos, que se encargará de ir peneirando grandes momentos de artistas galegos e internacionais, pero centrándose só nos retrousos dunha maneira moi especial...

Un programa de retrousos Inimitables que tamén contará cun padriño: Louis Armstrong, que estará presente da man do artista gráfico Pow.

El será o encargado de darlle vida nun mural que irá medrando ao longo que avancen as actuacións deste formato que enche os venres na TVG o espazo que tiña de xeito habitual Luar.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, A Revista dirixirá hoxe a atención dos espectadores cara aos bancos e balancíns que se sitúan en miradoiros galegos onde as paisaxes ou as postas de sol son excepcionais, todo un reclamo turístico e unha afección que este verán está gañando cada vez máis adeptos.

No estudio do programa contarase con Antonio Sobral e Javier Rodríguez Fernández, que falarán, respectivamente, dos bancos instalados sobre a ría de Vigo-Redondela e Padrenda. En directo, un equipo do espazo dará a coñecer o bambán do Solpor, situado no concello de Nogueira de Ramuín.

Na véspera do Día Mundial da Relaxación, A Revista sumarase á filosofía que se persegue coa celebración desta xornada e falará con Manuel Mariño, instrutor de mindfulness, dos beneficios de descansar o corpo e a mente realizando rutinas diarias.