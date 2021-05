Del bello arte de azuzar tizones

graciosa, esta sanidad farmacocentrista que tenemos los rostros pálidos, pues cuando el médico de cabecera observa que uno de sus pacientes, pues hombre, a veces se fuma unos canutillos pa´roncar a pierna suelta, pues ocurre lo más evidente: que ipso facto el galeno estalla en llamas y conmina a su paciente -zarandeándolo cual tentetieso-BLBLBLBL- a no fumar droga... mientras con la diestra ya le está colando el Lexatin, el Lorazepam, el Prozac, el Orfidal, el Valium... porque si vamos a drogarnos, amigo, que sea con drogas que lleven copyright, ¿estamos?

Pero que nadie piense que estoy haciendo apología de la vida licenciosa y disoluta, al margen de la ley. Recuerden que echar humo por la boca es cosa diabólica, amigos. Tan solo digo que todos nosotros, juntitos, podríamos hacer un esfuercito para no ser tan moralistas, coño, ni tan cínicos. A todo el mundo le parece civilizadísimo eso de atisbar en la farmacia al jubilado de turno, el ancianito polimedicado con sus 37 recetas en ristre, ¡a eso decimos amén!; pero cuando una señora cualquiera se enciende un porrito en su domus (o casita), con la intención de aliviar un poco su estrés, su reuma o porque le sale del santo moño, pues aparecen 13.000 dedos acusatorios (los guardianes del sacrosanto copyright®) señalándola.

¡Ah, las drogas blandas! Como es el caso del tabaco, toda esa hojarasca que fumaban pieles rojas como Toro Sentado y Caballo Loco, en el tipi (tienda india), cuando querían sellar la paz entre tribus vecinas. Diga usted que el uso recreativo-medicinal del tabaco estaba totalmente extendido a lo largo y ancho de América mucho antes de que Colón y sus muchachos cruzaran el charco. No en vano, fueron un par de exploradores de Colón los primeros europeos en sucumbir a los encantos de la nicotina, quedando absortos al ver a los primeros indios mesoamericanos “echando humo por la boca, al tirar de unos tizones”, según le chivaron poco después al almirante.

Pasaban los años y los adeptos al tabaco, en el viejo continente, florecían cuales setas: del glamour que se asociaba a su consumo en los cafés de tertulias y en los clubs de caballeros a finales del XIX; pasando por los locos años 20 en los locales clandestinos y a golpe de Charleston; así como en las décadas de los 40 y 50 con todas esas estrellas de Hollywood fumando como auténticos carreteros, pasamos a la encarnizada caza de brujas actual en pos de la salud del consumidor.

Así las cosas, el fumador a día de hoy que se aventure a comprar su paquete de rubio americano, debería ir con el pasamontañas puesto, dado lo ridículo de la experiencia. Figúrese la escena: va un tipo a comprar un paquete de cígars y le sacan -ZAS- una cajetilla con la foto de un zombi en plena merendola de tripas y casquería, con las fauces abiertas de par en par y con los piños tós podridos. Touché. Pero espérese, que después llega la dolorosa, con ese 80 % de impuestos añadidos -CLINCH- (caja registradora) que le encasquetan al drogodependiente. Tocado y hundido. Claro, como lo de fumar es cancerígeno (que lo es, que lo es) y malo para el cuerpecillo humano (lo damos por hecho) van los de sanidad y no se les ocurre mejor invento que poner instantáneas harto grotescas así, impresas en tol paquete, como la foto esa de la traqueotomía -o bujero- que parece un esfínter (no diré cuál) en pleno esfuerzo dilatatorio... CREK-CREEEK... o los higadillos negros esos, ciertamente asquerosos. Hombre, con esta técnica intimidatoria, fumar-fumar, yo no se si la gente fumará menos; lo que sí tengo claro es que, entre el sablazo y la foto del esfínter -CREEK-, el que siga fumando ¡seguramente lo haga con el pasamontañas puesto, oiga!

Otras drogas blandas (pero esta vez prohibidas-prohibidísimas según los estatutos vigentes en múltiples Estados Romano-Apostólicos) son los derivados del cáñamo, el hachís y la marihuana, toda esa hojarasca de tan marcado olor que ya inhalaban -con la ayuda de braseros candentes- los antiguos mesopotámicos (primero sumerios y acadios, después asirios, babilonios y escitas) hace 5.000 años, así como sus vecinos-contemporáneos los egipcios (el cáñamo se cita en el tratado medicinal más antiguo que se conoce, el papiro de Ebers, redactado en el Antiguo Egipto en el 1.500 a.C.; véase foto); pero espérese, que también los asiáticos hacían sus pinitos casi al mismo tiempo, oiga, (se han encontrado braseros ceremoniales con restos de cannabinol que datan de hace más de 2.500 años de antigüedad); sin contar con que más tarde llegaron los hindúes -que a través de su deidad Shiva le daban a la yerba cosa mala- y un poco después los mamelucos africanos, como tal cosa siguen haciendo a día de hoy gentes incívicas tales como los marroquíes del Magreb, los rastafari jamaicanos o los pigmeos Aka del congo (foto)... ah bueno, y media Europa que también fuma, verdad.

Curioso es el efecto mediante el cual los científicos que están en la pomada se apresuran en encender sus artefactos, sus fábricas y sus cintas transportadoras para venderte los principios activos del cáñamo, pero encapsulados o “en esencia”, puesto que “es así” como la OMS ha descubierto que tiene múltiples y salutíferos efectos (es decir, marihuana con copyright) pero siempre recordándote que de fumar petas, nanay; que eso de andar con tizones en ristre es cosa de cavernícolas y además está contraindicado porque al haber combustión, junto con el THC (principio activo) también te entran los bencenos y las carbolinas. Genial, así me gusta, que las autoridades velen por mi salud... pero, oigan, de paso háganme un favor: pónganme los efectos secundarios de sus fármacos en letra un poco más grande -aunque el panfleto desplegado llegue hasta el vecino de abajo- porque con la letra tan chica no acierto a leer ni con los anteojos de la abuela.

¿Legislación española actual, con respecto a la maría? Pues a falta de legalización, tenemos un buen circo montado... ahí van las 3 enmiendas:

1. Primera enmienda: puede usted comprar semillas y fertilizantes diversos, pero no puede comprar la materia prima en sí, el hermoso cogollamen, ¡no vaya a ser que se lo fume! Primera enmienda, primera incongruencia.

2. Segunda enmienda: Venga, va... puede usted tener un par de plantitas en casa para su uso y disfrute, pero no 3 que ya es mucho vicio, ¿eh?

3. Tercera enmienda. Vender droga en la calle, imposible, pero al parecer existe una cosa llamada “club cannábico”, que es una especie de bunker con un ventanuco -CREEK- desde el que se puede dispensar cantidades discretas de yerba. Genial, así llega el aficionado con el pasamontañas puesto (en su utilitario) -ÑIEEK, frena, se abre el ventanuco -CREEK, se intercambian los dólares por la bolsita verde y, hala, para tu casita otra vez a darle a los tizones... Ni Tom Cruise en Misión Imposible, oiga.

Pero recordemos todos juntos, digo para acabar y que no me ataquen los orcos y los trolls esos (que haberlos-haylos) que fumar es malo y ya está... Ejem, pues eso. Y para que nadie me tache de casquivano o gaznápiro o cenutrio, recordemos asimismo que el doctor es el único individuo facultado e investido de plenos poderes para darle a usted lo que mejor le convenga, por la vía reglamentaria y por el conducto que proceda. Sean felices y coman perdices.