Delaporte completa el cartel del próximo festival SonRías Baixas

Hablar de verano es hablar de festivales. Así, tras el Portamérica, que abrió el calendario de las grandes citas musicales de junio, Galicia se prepara para dos meses intensos, que comienzan con el Resurrection Fest (del 29 de junio al 3 de julio), con el metal como bandera y un cartel con bandas como Deftones, Judas Priest, Korn, Bring Me The Horizon, Rise Against, Bullet For My Valentine o Heaven Shall Burn, entre otras.

A continuación llegará el turno del Morriña Fest de A Coruña (15 y 16 de julio), con Maluma, Crystal Fighters, Black Eyed Peas, Vega, Franz Ferdinand o Xoel López, y del Atlantic Fest (del 15 al 17) en Vilagarcía de Arousa, con Andrés Calamaro, Fangoria, Izal, Quique González, La casa azul, Nancys Rubias, Los Planetas o Luis Fercán.

El Festival Sinsal (del 22 al 24 de julio) en la isla de San Simón, en la ría de Vigo, y el 17º Ribeira Sacra Festival, del 29 al 31 de julio, entre los municipios de Sober, Pobra do Brollón, Monforte de Lemos y Chantada, completan la agenda de julio, con música de Teenage FanClub, Lola Marsh, Manel, Maika Makowski, Sylvie Kreusch, Glassio o The Hanging Stars.