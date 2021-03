Deputación e Xunta animan o plan ‘Ourense, a provincia termal’ cara ao posCOVID

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, acordaron onte reactivar a candidatura do plan Ourense, a provincia termal á convocatoria dos programas de sustentabilidade turística que a Secretaría de Estado de Turismo realizará no presente ano.

Un plan termal que, cun financiamento de tres millóns de euros, “permitirá relanzar un dos nosos sectores clave, nun momento no que o termalismo, ademais de auga e saúde, está chamado a ser un polo de atracción turística estratéxico para a nosa provincia”, subliñou Manuel Baltar.

Unhas palabras ás que se sumou Alfonso Rueda destacando a necesidade de dar pulo aos recursos termais “xa que coa mellora das condicións sanitarias tamén imos asistir a un rexurdimento da actividade turística”.

Baltar e Rueda fixeron estas declaracións logo da reunión de traballo que mantiveron no Pazo provincial e á que tamén asistiron a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, os vicepresidentes da Deputación, Rosendo Fernández e César Fernández, e o delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén.

O presidente do goberno provincial lembrou que a Deputación vén de traballar coa Xunta de Galicia no ámbito termal desde 2014, a través dun plan de actuación no que xa están executadas o 75 % das accións previstas, “o que demostra que a cooperación está no noso ADN porque creemos que esa sinerxia entre administracións é básica”.

Non obstante, “cómpre imprimir unha nova velocidade ao plan Ourense, a Provincia Termal e incluír algunhas novas actuacións con respecto ao plan presentado no pasado mes de agosto, porque ningunha provincia ten o peso de Ourense no ámbito termal e non só a nivel galego, senón nacional e mesmo europeo”.

Baltar repasou algunhas das actuacións desenvolvidas ata o momento grazas “á permanente chamada á cooperación entre ambas as dúas administracións”, como o plan de termalismo social, os investimentos en infraestruturas termais (entre eles os traballos actuais de posta a punto do balneario novo de Berán no Concello de Leiro), ou a mellora dos servizos que se prestan nas instalacións balnearias aos usuarios.

E Alfonso Rueda destacou “o decidido interese da Deputación de Ourense por dinamizar o termalismo como recurso turístico”, salientando o nivel de coordinación alcanzado entre ambas administracións para a convocatoria de 2021 dos programas de sustentabilidade turística que impulsa a Secretaría de Estado de Turismo. “Seguiremos apostando por un ámbito como o termalismo, que ademais de recoller outros valores, como natureza, tamén inclúe espazos abertos e saúde como recursos sanitarios”.

FUTURO HOTEL No plan Ourense, a provincia termal tería cabida o futuro gran hotel balneario de Ourense, “a infraestrutura que precisamos para que a cidade teña a plena condición de capital termal, e estou convencido de que no Pazo Provincial atoparemos o caudal termal suficiente para converter este edificio nun balneario de referencia en Europa”, engadiu Baltar, anunciando que xa está encargado o anteproxecto das instalacións e que se están a manter contactos con inversores privados interesados na infraestrutura”.

Un proxecto que para Rueda, “daríalle un carácter máis ambicioso a un plan termal que aspira a lograr tres millóns de euros de financiamento, dos que a Xunta de Galicia e o Estado aportarían ata o 45 % a partes iguais e o 10 % o Inorde”.

Alfonso Rueda insistiu na importancia da colaboración institucional, lembrando que desde o minuto un da pandemia a Deputación de Ourense púxose a disposición da Xunta para, por exemplo, adquirir e repartir material sanitario “ou sendo a Deputación pioneira en apostar polos colectivos que peor o estaban a pasar, aprobando axudas directas a autónomos pemes e, agora, cofinanciando o bono turístico ou as axudas aos hostaleiros”.