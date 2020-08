‘Deputy’ llegará en septiembre

calle 13 La cadena de pago Calle 13 estrenará el 18 de septiembre Deputy, serie protagonizada por Stephen Dorff y creada por Will Beall que tras primera temporada no ha tenido, por ahora continuidad, ya que fue cancelada sin que se tenga claro su futuro. Su trama está protagonizada por Yara Martínez (Jane the Virgin, True Detective), Brian Van Holt (Cougar Town), Siena Goines (Andi Mack), Bex Taylor-Klaus (Arrow), Shane Paul McGhie (Lo que quieren los hombres) y Mark Moses (Locos), entre otros actores. Es una producción estadounidense de corte policíaco creada por Will Beall y David Ayer. Comenzó a desarrollarse en 2018 para sus emisiones se retrasaron hasta enero de este año, donde, la actual situación sociosanitaria, pone en entredicho su continuidad. Su responsable, David Ayer es conocido por haber sido el guionista de Training Day (2001). REDACCIÓN