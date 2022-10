Descúbrese a superficie completa dun Hórreo Romano no xacemento de Proendos no concello de Sober

xacemento. Os traballos impulsados pola Xunta de Galicia no xacemento arqueolóxico de Proendos veñen de sacar á luz a superficie completa dun hórreo romano, unha estrutura única no noroeste da Península Ibérica pola disposición dos seus muros paralelos. Así o comprobou hoxe o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, nunha visita á actuación no concello de Sober. Tal e como explicou o responsable autonómico de Cultura, esta intervención dá continuidade aos proxectos impulsados polo Goberno galego nos últimos anos para afondar nos valores culturais deste xacemento, co que o investimento da Administración autonómica se eleva xa por riba dos 83.000€. “O esforzo que estamos facendo para investigar neste xacemento ten recompensa e hoxe podemos coñecer con maior exactitude a importancia que xa tiña Sober na época romana”, salientou.

Neste senso, engadiu que os resultados desta escavación axudan a comprender como vivían as antigas civilizacións na nosa terra e cal foi a incidencia da súa pegada na realidade que hoxe coñecemos. “Os achados no xacemento de Proendos sitúan este xacemento como un lugar fundamental para comprender a chegada do imperio romano ao noroeste peninsular e a articulación da paisaxe agrícola da Ribeira Sacra”, expuxo.Esta actuación, así como as impulsadas pola Administración autonómica con anterioridade, enmárcase no compromiso do Goberno galego por recuperar e poñer en valor o noso patrimonio máis antigo actuando en diferentes xacementos, covas, castros e outros restos arqueolóxicos da nosa Comunidade. Cómpre lembrar que a prospección xeofísica levada a cabo polo Concello de Sober no ano 2019 xa permitira constatar a existencia de, polo menos, un complexo de hipocaustos de extensión considerable e varios elementos de posible carácter público.