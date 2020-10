Deseño e música nunha edición especial da Ourense ICC Week

A música, o deseño e outras novas formas de expresión artística serán as grandes protagonistas dunha edición especial da Semana das Industrias Culturais e Creativas de Ourense, entre o próximo mércores e o sábado.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, xunto ao asesor de Cultura, Aurelio Gómez Villar, e os coordinadores da Ourense ICC Week, Juan Rivas e Manuel Araújo, deu a coñecer a imaxe e o programa desta cita coa innovación, que este ano se adapta as especiais circunstancias motivadas pola pandemia do coronavirus.

O programa inclúe unha programación musical con destacados artistas do panorama musical actual como Anni B Sweet, e Juan Perro, ademais das reflexións de Alejo Stivel. Óscar Mariné, unha das figuras máis destacadas do deseño, achegará ata Ourense a súa visión do mundo e tamén haberá espazo para a análise da industria dos videoxogos, sector en constante crecemento.

Debido ás circunstancias actuais, os aforamentos das charlas serán limitados, con inscrición previa, e todas as actividades poderán seguirse en directo, a través de canle de Youtube da ICC Week.

A Ourense ICC Week volve unha vez máis a centrar a súa imaxe no patrimonio cultural da provincia, convertendo a Ribeira Sacra na protagonista desta edición, e remarcando a aposta da Deputación na súa candidatura para converterse en Patrimonio da Humanidade.

Neste marco, o Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil será o escenario da primeira xornada do ICC Week, que acollerá o encontro do Consello Asesor de Cultura de Ourense, onde se analizará o futuro do sector cultural, ademais da entrega dos premios Rodolfo Prada á xestión cultural e Xosé Aurelio Carracedo de xornalismo

A xornada inaugural contará tamén coa conferencia de Óscar Mariné, destacado deseñador, ilustrador, tipógrafo e artista, quen ven de realizar numerosos traballos nacionais e internacionais en campos coma o deseño editorial, a imaxe corporativa, o cine ou a industria musical.

Na programación musical, Santiago Auserón será un dos artistas destacados. O vindeiro sábado, 10 de outubro, subirá ao escenario do Auditorio, dentro da súa xira 2020 Cantos de Ultramar onde segue mesturando a súa herdanza rockeira coa tradición musical cubana. E será tamén o invitado especial do Foro La Región & ICC Week, o venres 9, cunha conversa onde amosará o seu perfil máis íntimo, presentando o seu libro Semilla del son.

Unha edición máis, a Ourense ICC Week aspira a espallar as iniciativas culturais e musicais por toda a provincia. Anni B Sweet presentará en Ribadavia o seu cuarto disco, o primeiro en castelán, Universo por estrenar, nunha sesión vermú o sábado, con entrada de balde previa inscripción, na que estarán Yawners e Isaac Pedrouzo.

Previamente en Ribadavia, o escritor e filósofo Ernesto Castro aportará a súa análise sobre a fama e a súa democratización na era das redes sociais, nunha charla na Igrexa da Magdalena aberta ao público, previa inscripción.

A industria musical tamén será protagonista na intervención de Alejo Stivel, quen fará unha interesante revisión sobre a figura do produtor musical, baseada na súa propia experiencia vital.

Cofundador do grupo Tequila, banda coa que acadou numerosos éxitos nos inicios dos oitenta, o venres dará a súa charla no CIFP A Farixa, dirixida ós estudantes deste centro e que tamén poderá ser seguida por streaming, na canle de Youtube da ICC Week, como no resto das actividades programadas.

A ICCWeek tamén inclúe un espectáculo de monólogos, #comicamente, que levará ata A Rúa o venres aos galegos David Amor, Ledicia Sola e Sergio Pazos.