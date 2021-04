Desestiman la denuncia del vigués que pretendía casarse disfrazado de Jack Sparrow

No ha lugar. El vigués que pretendía casarse disfrazado del capitán Jack Sparrow, un personaje de ficción de la serie cinematográfica Piratas del Caribe, tendrá que acudir a otra instancia o cambiar de modelo ya que el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo acordó el archivo de la denuncia presentada por Alberto Carreira, Berto , al que se le impidió casarse disfrazada en el Registro Civil de Vigo contra la jueza encargada de esta oficina.

El magistrado ha declinado enviar la causa al TSXG, donde correspondería investigar a la jueza, ya que es aforada, porque de la denuncia “no se desprenden hechos con relevancia penal” que pudieran justificar la elevación de la causa al alto tribunal gallego. Por otra parte, el juez aclara en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que tampoco cumple el requisito formal de haberse presentado a través de una querella.

Cuando presentó la denuncia Berto pirata, como le conocen sus amigos, aseguró que “no entiendo por qué no puedo casarme vestido como yo quiera, nos hacía mucha ilusión y nos las quitaron de golpe”. “Me pidieron que me quitara todo lo que me hiciera parecer pirata”, añadió. María, su compañera iba con un traje de gallega. Desde el juzgado siempre se sostuvo que no se le negaba esa posibilidad por el disfraz sino que “se le pidió que se quitara la peluca, el sombrero y el maquillaje, pero se negó ”, según fuentes judiciales.