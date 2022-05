Destaca o Festival Play-Doc polo seu perfil internacional

O Festival Play-Doc inaugurouse este mércores nun acto no que o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade en funcións, Román Rodríguez, participou este no Teatro Municipal de Tui, onde destacou do certame a súa capacidade para achegarlle ao público as principais novidades do xénero documental no ámbito internacional, ao tempo que mantén o seu compromiso de promoción co conxunto do sector audiovisual galego, segundo dixo.

Román Rodríguez, que estivo acompañado polo director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, recoñeceu tamén o mérito do festival por conseguir medrar cada ano e por exercer de plataforma útil para o encontro profesional.

Segundo explicou, son algunhas das cualidades que o sitúan como un dos once eventos de toda Galicia adxudicatarios das subvencións da Xunta a festivais audiovisuais, polas que percibiu nesta ocasión unha axuda pública de preto de 38.500 euros.

Aproveitou o acto para expresar o seu recoñecemento ao traballo actual de todo o sector audiovisual do país, en particular, ao valor engadido e estratéxico que cumpren os festivais dentro do sistema. “Este tipo de citas xogan un papel necesario de difusión e dinamización cultural, ademais de turística”, engadiu.

Neste contexto, fixo tamén referencia a accións postas en marcha pola Xunta para contribuír ao impulso global do sector e citou concretamente o Hub Audiovisual, a través do que se dispón un investimento récord de 9,6 millóns de euros ata 2023 e do que xa se está a percibir o retorno económico. Así, por exemplo, un estudo da USC sitúa este retorno en máis de 15 millóns de euros, a partir dunha inversión de 1,3 millóns para a captación de catro rodaxes no noso territorio.

A apertura oficial de Play-Doc 2022 tivo lugar despois do concerto de inauguración a cargo da banda galega NACHO · FAIA · LAR e incluíu a proxección, fóra de competición, da curtametraxe Sycorax, de Lois Patiño e Matías Piñeiro, que chega a Galicia despois do seu paso por varios festivais internacionais de primeira liña, entre eles o de Cannes 2021.

Organizado pola Asociación Cultural Enfoques, con Sara García e Ángel Sánchez á fronte, Play-Doc ofrecerá este ano unha ampla selección da produción galega máis recente, con 14 títulos de cineastas de recoñecido prestixio internacional e novos nomes.

Entre eles, os últimos traballos, en estrea oficial en Galicia, de Lois Patiño, Diana Toucedo, Carla Andrade, Andrés Goteira, Lucía Estévez, David Varela, Nerea Barros ou David Vázquez.

E se poderán ver as fitas recentes de Oliver Laxe, Enar de Dios e Simone G. Saibene.