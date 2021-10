Desvélanse os finalistas dos Premios Martín Códax da Música 2021

Santiago. Os Premios Martín Códax da Música deron a coñecer este mércores en Cambados (Pontevedra), nas adegas da súa empresa, os nomes, tres por categoría, que pasan á recta final desta edición 2021. Ademais, tamén foron desvelados os proxectos finalistas na categoría de Comunicación e Difusión Musical. O encontro contou coa intervención do presidente das adegas, Xoán Antonio Allegue López, e da presidenta de Músicas ao Vivo, Xiana Lastra. Este galardóns teñen como patrocinadores institucionais a Agadic, Concello de Pontevedra e Deputación de Pontevedra. O xurado desta edición estivo formado pola cantante Carla Green, o músico Pablo Morán, o xornalista musical Carlos Crespo, o músico e programador Pepe Doré e a cantante, pianista e percusionista Diana Tarín. Esta é a listaxe dos finalistas desta edición: A banda da Loba, Belém Tajes e Espiño son os tres finalistas na categoría de Pop Indie; en Rock, Loiros, Soulwide e Moon Cresta, e en Blues, Funk e Soul, Brais Morán, Narci Rodríguez dA Trío e Enxeito. O Metal tamén ten categoría nos Martín Códax da Música con tres finalistas: N.E.O, Doen e Nuada. MJ Pérez, Gustavo Almeida e Tomás Porteiro chegan á recta final en Canción de Autor/a, e Wöyza, Ilmarto e Marcos de la Fuente en Músicas Urbanas. A categoría de Reggae, Ska e Mestizaxe ten como finalistas a Bush Doctors Band, Chow y La Diligente Reggae Band e The Skarnivals; en Eléctronica son Cora Novoa, Allova e Xackal as aspirantes ao premio nesta edición; en Clásica e Contemporánea, Mateo Arnáiz, Alberto Vilas e Fernando Abreu, e na categoría de Jazz e Músicas Improvisadas, Javier Constenla Trío, David Regueiro Quartet e María Toro. REDACCIÓN