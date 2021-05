‘Dexter’ retornará a Movistar+

THRILLER Dexter regresará a Movistar+ este otoño en fecha todavía por concretar con Michael C. Hall y el showrunner Clyde Phillips. En la nueva producción, Dexter se enfrentará a Kurt Caldwell, encarnado por Clancy Brown (Los Inmortales), un tipo que tiene el control del pueblo. El asesino en serie favorito de la televisión en EE UU, Dexter Morgan (Michael C. Hall), regresará a Movistar+ en una nueva serie limitada de 10 episodios que reunirá de nuevo al actor y al showrunner Clyde Phillips. Producida por Showtime, tiene producción ejecutiva del citado Phillips, John Goldwyn, Sara Colleton, Michael C. Hall, Bill Carraro, Scott Reynolds y Marcos Siega. Consiguió múltiples nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro como mejor serie dramática de televisión, así como un prestigioso premio Peabody en el año 2008, entre otros muchos reconocimientos del sector. ecg