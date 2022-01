Disbiosis (flora perversa)

Tanto usted como yo -como aquel de más allá- llevamos dentro de nuestra panza medio kilito de bacterias... vivitas y coleando, oiga. Y así ha sido desde tiempos de María Castaña. Los científicos han comenzado a vislumbrar –muy especialmente con el cambio de siglo- el enorme impacto que tienen estos bichejos microscópicos sobre el estado de nuestra salud en general; bichejos que tienen tooodos ellos una cosa en común: que son saprófitos esto es, que se alimentan de restos orgánicos que a nosotros nos sobran o ya no aprovechamos... ¡Ja! Que después, tales microbios nos devuelvan el favor a usted o a mí, regalándonos preciadas vitaminas o versátiles ácidos orgánicos... amigo, eso ya depende de qué tipo de microbios hayamos estado cosechando.

En efecto: dichas bacterias comensales, que siempre han vivido a nuestra costa (ya sea comiendo-reciclando piel muerta, o “jartándose” de devorar excretas orgánicas tales como sudor, sebo, queratina, descamaciones intestinales y/o juguitos entéricos; azúcares y oligosacáridos, restos de proteína fibrosa, etc.) dichas bacterias, digo, se pueden localizar a lo largo y ancho de toda nuestra superficie corporal, tanto externa (piel y faneras) como interna (mucosas del tracto digestivo, parte del respiratorio y genitourinario); eso sin contar con verdaderos “oasis” o “hervideros microbianos” tales como pueden ser las múltiples cavidades, bujeros u orificios exteriores de nuestro cuerpecillo humano (ombligo, nariz, orejas, axilas, ano, etc.); recovecos todos ellos que se hallan permanentemente colonizados –desde el instante mismo en que nacemos- por cientos de especies microbianas... y piénsese que cuando digo “microbianas” no me estoy refiriendo tan solo a bacterias sino también a las ingentes hordas de levaduras, protozoos, amebas, virus, células arqueas y hongos cuyo nicho ecológico no es otro que nosotros mismos.

Así es que nuestra piel, boca, nariz, laringe, vagina y –sobre todo- intestinos, están a rebosar de microorganismos-microbianos, estableciéndose una “comuna” muy diversa, digamos una relación “vecinal” entre gérmenes y células nuestras. Aunque muchos de tales microbios no son residentes permanentes del cuerpo (sino que entran y salen presto, ya sea con los desechos o con la exhalación) otros tantos sí han firmado “un contrato de alquiler” y son, precisamente éstos, nuestros inquilinos permanentes, los que pueden llegar a ejercer poderosísimos efectos metabólicos-fisiológicos en el organismo a corto, medio, largo plazo.

Que las bacterias intestinales sean buenas inquilinas, o pésimas residentes, depende de que proporciones guarden entre sí: la mayoría son buenas, pero también las hay bastante cabritas. Eso explica, por ejemplo, que un exceso en el intestino delgado de bacterias –o mejor dicho, de arqueas- metanogénicas (que generan metano) originaran un cuadro crónico de ventoseo; mientras que otras bacterias –o levaduras- que nos aporten muchos metabolitos calóricos aprovechables nos harán engordar a lo bestia... con tan sólo oler la comida, vamos.

Los factores ambientales influyen po-de-ro-sí-si-ma-men-te en la composición de nuestra flora; por ello, lo que respiramos (contaminación, tabaco, productos químicos); lo que comemos y bebemos (comestibles-bebestibles ultraprocesados); la toma indiscriminada de fármacos (muy especialmente antibióticos y antiácidos); y el poco contacto con la tierra, rayos del sol y la naturaleza misma... son algunos de los muchos factores que han alterado drástica y perniciosamente nuestro recuento bacteriano en las últimas décadas. Pero si hemos de quedarnos con el factor que más ha influido en el menoscabo de nuestra microbiota, éste es el factor dieta.

Tradicionalmente, se ha sugerido que el asentamiento de una flora fermentativa es preferible a una flora putrefactiva, por no aportar ésta última ningún metabolito aprovechable para nuestro metabolismo y sí, por la contra, múltiples compuestos hediondos y sustancias putrefactas. Lo que les echemos de comer cada día a nuestras amiguitas, las bacterias, determinará cuál es el tipo de flora que nos caracterice. El papel que juegan las bacterias en procesos fisiológicos (como pueden ser la correcta digestión o la secreción de moco protector estomacal) o por la contra patológicos (tales como la inflamación de la mucosa, el reflujo gastroesofágico, el síndrome del intestino permeable o el estreñimiento crónico) puede llegar a ser crucial y determinante.

Ahora sabemos, gracias a los más recientes estudios científicos y los más potentes microscopías electrónicas de barrido (observación de objetos muuuy chiquititos bajo potentes aumentos) que las sociedades cazadoras-recolectoras, aquellas que todavía continúan alimentándose de una forma ancestral, son poseedoras de una diversidad bacteriana que más quisiéramos para nosotros, infelices cosmopolitas occidentales. En efecto, tribus arcaicas tales como los Hadza de Tanzania, los bosquimanos del Kalahari o los aborígenes australianos, todos ellos gozan de una pétrea salud y están muy alejados de las enfermedades crónico-degenerativas: léase diabetes, osteoporosis, Alzheimer, alergias, artritis... y en gran parte, debido a esa biodiversidad.

Desgraciadamente para nosotros, desaliñados conciudadanos, actualmente una buena parte de nuestra dieta se compone de alimentos plastificados, ultraprocesados e híper-esterilizados. Las prisas por todo (incluido el acto mismo de alimentarse) y las poquitas ganas de cocinar, nos impulsan a salir del paso “rapidito” y a engullir más que a comer, tirando de un plástico y recalentando en el micro... Pin! Nos importa un bledo la drástica pérdida de calidad nutricional que sufren nuestras viandas -merma vitamínica, antioxidante, fibrosa- mientras ganemos con ello un pellizquito de tiempo para proseguir con nuestro frenético ritmo de vida.

El círculo vicioso comienza con una dieta pasteurizada, irradiada, aséptica, plastificada, generalmente más reseca que un trozo de esparto... ¡o peor aún, a rebosar de burbujas carbonatadas!; una dieta que ya no aporta enzimas vivas ni elementos prebióticos-probióticos, ni vitaminas ni líquidos revitalizantes; una dieta ultraprocesada que adolece de antioxidantes y nutrimentos esenciales, así como de fibras que favorezcan el asentamiento de una flora amigable, fermentativa, simbiótica.

Por ello, el principal sustento de las bacterias que actualmente llegan a nuestras tripas -léase fibras alimentarias- es poco y malo. La flora fermentativa (muy especialmente la fracción compuesta por las “ácido-lácticas” es decir, lactobacilos y bifidobacterias) es capaz de generar salutíferos ácidos grasos de cadena corta y/o de fabricar múltiples vitaminas (como la K2, la B12 o la B7) para mayor honra de su hospedador (es decir usted y yo), pero dichas bacterias no lograrán jamás prosperar ni arraigar en un ambiente tan escaso en fibra, fibra de la que se sustentan.

Pero con los tiempos que corren, una flora nueva, oportunista y putrefactiva (es decir, perversa en sí misma) compuesta de microbios saprofitos egoístas (que se alimentan de nuestros desperdicios pero que no sueltan prenda a cambio) o directamente patógenos (que encima, ocasionan enfermedades) prospera a sus anchas en detrimento de la flora antiinflamatoria, simbiótica, que siempre ha coexistido en nuestra tripa de una forma ancestral, provechosa y gozosa. El exceso de azúcar refinado no hace sino agravar el cuadro patológico, ya que a hongos y levaduras por igual les chifla el azúcar y por ello medran en un ambiente a rebosar de glúcidos.

¿Resultado, de tal desaguisado? Una flora amigable más bien escasa -por no decir testimonial- a la par que una proliferación desmesurada de bacterias putrefactivas y levaduras inflamatorias. Este tipo de condiciones en el tracto digestivo, tan nefastas e indeseables, pueden conducir inexorablemente al síndrome del intestino permeable, donde la mucosa intestinal pierde su función barrera permitiendo que se cuelen a la sangre bacterias, toxinas y muy diversas porquerías metabólicas que no deberían estar ahí, lo que desencadenará e instaurará una inflamación crónica...

Rematamos la jugada el próximo finde, chavales.