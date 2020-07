Doazón de 6.000 libros de herdeiros do doutor Manuel Carballal Lugrís

BIBLIOTECA. A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ven de recibir unha extraordinaria doazón de preto de 6.000 libros. Esta colección, doada polos herdeiros do ferrolán afincado en Pontevedra, doutor Manuel Carballal Lugrís, é froito da absoluta paixón polo arte do seu creador. Carballal Lugrís reuniu libros que abordan o estudo da arte e da historia dende as máis diversas perspectivas. A vontade dos seus herdeiros é manter xunto este legado e, por medio da doazón contribuír á formación dos profesionais adicados á protección do patrimonio cultural en Galicia. REDACCIÓN