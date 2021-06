Dobre recuperación da mobilidade coa rehabilitación nos balnearios

Santiago. A Cátedra de Hidroloxía Médica Universidade de Santiago-Balnearios de Galicia promove o ciclo A saúde é o que importa. Esta iniciativa, que se poñía en marcha no 2019, está destinada a difundir entre a sociedade o valor terapéutico da cura termal.

A terceira sesión tivo lugar este martes e, debido á actual situación sanitaria provocada pola COVID-19, realizouse de xeito online.

Nesta ocasión a charla foi ofrecida polo doutor Javier Jorge Barreiro, profesor emérito de Anatomía Humana da Universidade de Santiago e exxefe do Servizo de Rehabilitación do Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Abordou as indicacións da cura balnearia nos trastornos da motricidade e problemas neuroortopédicos.

O doutor Barreiro salientou que “a cura termal é un tratamento complementario importante en fases de rehabilitación e recuperación en pacientes que presentan problemas de mobilidade e, en particular, nos que estes problemas son froito de trastornos de tipo neurolóxico. Os balnearios son ideais para realizar estes tratamentos”.

Nesta liña, fixo referencia ao Vademécum de augas mineromedicinais de Galicia, unha publicación da Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia que reúne as indicacións terapéuticas das diferentes augas dos balnearios galegos. Sinalou que nela se destaca o valor da hidroloxía para abordar as doenzas do aparato locomotor como é o caso da artrose.

Incidiu en que os balnearios en Francia e noutros países europeos ofrecen unha liña de tratamento a pacientes con patoloxías neurolóxicas, e “os resultados son moi prometedores”. Por exemplo, os enfermos de Parkinson logran mellorías do 80 por cento”, subliñou. ecg