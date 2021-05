Dobre reforma de ‘Galicia bonita’ en Guitiriz e na Laracha, hoxe na TVG

Santiago. O equipo do Galicia bonita, coa arquitecta Rosa Facal á cabeza, acometerá este luns na Televisión de Galicia dúas reformas, en senllas vivendas na Laracha e Guitiriz, que favorecerán en boa medida a rehabilitar o inmoble e contribuirán a erradicar o feísmo da nosa paisaxe.

A primeira parada será na Laracha. Os membros do Galicia bonita atoparanse coa Taberna Vista Alegre, rexentada por Gloria e por Fran, onde clientes, fillos, cans e multitude de elementos de xardín e traballo comparten espazo na caótica leira.

A arquitecta Rosa Facal, especializada na recuperación de contornas no rural, e os seus pintorescos axudantes, xunto aos donos da taberna, farán o imposible para cumprir co prazo de reforma estipulado en cinco días.

A continuación, o equipo de reformas deberá lidar cunha comunidade ben peculiar.

Con Plácido e Emilia, os veciños de Guitiriz, entre os que se atopa o cura da parroquia, chamarán a arquitecta para que lle faga fronte á reforma dun depósito comunal.

Problemas coa subministración da auga e a falta de entendemento dos propietarios levarán o equipo a tomar unha decisión sen precedentes.

Con motivo da eficacia das vacinas, a fin da pandemia semella estar cada vez máis preto. Por iso, A revista abordará este luns como será a vida unha vez finalizada a situación sanitaria actual.

O sociólogo e director de Edesga, Sergio Gómez, xunto á vogal da sección de Psicoloxía da intervención social do COPG, María Lueiro, aportarán as súas visións sobre o que moitos sociólogos consideran un futuro de desenfreo e prosperidade, seguindo a liña histórica do sucedido ao final doutras pandemias.

O estudio recibirá a visita de Alba Mancebo e Arturo Fernández, presentadores do espazo da TVG Eventos G, e conectará desde Moaña con Yosi Fervenza, artista que se dedica a facer detalladas esculturas de madeira empregando unha motoserra. ecg