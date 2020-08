Documentais do IES Chamoso Lamas, hoxe na A Insua dos Poetas

Santiago. O centro IES Chamoso Lamas organiza unha proxección hoxe na Insua dos poetas (parque situado en Esgueva Madarnás, O Carballiño, Ourense) coa colaboración de Inforsonic, Cine Club Carballiño e o Concello do Carballiño na que se proxectarán dous dos traballos audiovisuais realizados recentemente polos alumnos e profesores do centro.

Despois da súa estrea na Veracruz, poderáse ver outro pase do documental O andar da pedra (25 minutos) que foi realizada entre os anos 2017 e 2020. Previamente proxectarase Sons no camiño, curta de 14 minutos sobre os pobos semiabandonados do Val do Varón e o Camiño dos Arrieiros, película que obtivo diferentes premios en certames e foi proxectada en diferentes países. A súa estrea fora no Auditorio Manuel María xa fai catro anos, e dende aquela non se volveu pasar en pantalla grande no Carballiño.

Os dous pases serán , ás 22:30 horas na Insua dos poetas grazas á colaboración con Luís González Tosar.

Dase a circunstancia que se vén de presentar un libro na Insua que recolle as andanzas de varios membros da xeración Nós que realizaron o percorrido dende Ourense ata Santiago e que pasaron precisamente pola Insua no seu camiño. A entrada para esta aposta cultural é de balde e libre ata completar aforo.

Gardaranse as correspondentes medidas de seguridade, polo que será necesario o emprego de mascarilla e manter a distancia social necesaria. REDACCIÓN