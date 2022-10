‘Documentos TV’ estrena ‘#Hijos de las tecnologías’

Madrid. Esta semana Documentos TV analiza la lucha constante de los padres contra la creciente dependencia de sus hijos a los dispositivos electrónicos. La sociedad se pregunta cómo ha de protegerles y prepararles para que se desenvuelvan en un mundo cada vez más digital

La tecnología está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas: en los colegios, en el trabajo, en el entretenimiento, e incluso en la familia. La pandemia empujó a depender de los dispositivos electrónicos más que nunca. Desde entonces, muchas cosas han cambiado y entre ellas, el creciente uso de la tecnología en todos los entornos por parte de todos. Pero, ¿cómo afecta esta interacción masiva con los dispositivos electrónicos a nuestras vidas?

Neurocientíficos, psicólogos, profesores, “todos dicen que tenemos un gran problema”, asegura la profesora de Educación en Medios de la Universidad alemana de Alanus, Paula Bleckmann, en ‘#Hijos de la tecnología’. Los más pequeños no se quedan al margen. Expertos como el neurocientífico Manfred Spitzer, aseguran que “los teléfonos interfieren en el desarrollo del cerebro y son adictivos”. “Estamos empezando a ver que la tecnología nos está cambiando”, admite una joven al respecto. Y existe el miedo a no saber qué va a pasar.

En 2011, un reportaje publicado en el New York Times provocó un gran revuelo mediático. Algunos de los gurús más relevantes de la tecnología enviaban a sus hijos a colegios sin ordenadores. “La gente de Sillicon Valley entendió claramente que el uso intensivo de nuestros dispositivos tiene un fuerte impacto”, declara el autor del reportaje y premio Pulitzer, Matt Richtel. “Tenemos que enfrentarnos a este mundo y no decir, ‘no me gusta’ porque es una pantalla o soy intrínsecamente tecnofóbico”, indica la profesora Bleckmann.

#Hijos de la tecnología aborda la creciente preocupación de científicos, profesores y padres ante el aumento imparable de la dependencia de los hijos a los dispositivos electrónicos y el nuevo desafío por saber qué hacer para protegerlos y prepararlos para un mundo tecnológico que no tiene marcha atrás. ECG