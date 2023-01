‘Documentos TV’ estrena un episodio sobre sustancias con las que pierdes el control

Madrid. Documentos TV comienza el año con el estreno de ‘Sumisión química, voluntades anuladas’. Víctimas y expertos acercan un delito por el que las personas son objeto de agresiones sexuales, robos o estafas anulando su voluntad y aprovechando su vulnerabilidad. Es una producción de RTVE, con guion y realización de Pilar Requena, e imagen y sonido de Óscar Nieto e Irene Martín.

Afecta a todas las clases sociales. Aunque la sumisión química puede afectar a los dos sexos, “el gran porcentaje son mujeres y, además, son víctimas muchas veces de sumisión química para conseguir la agresión sexual”, aseguró Alicia Díaz, médica del Centro de Salud Universitario San Juan de la Cruz.

Una de cada tres agresiones sexuales en España se habría producido con la víctima bajo sumisión química, aunque esta cifra sería solo la punta del iceberg ya que, según Alicia Díaz, “muchas víctimas no se atreven a denunciar porque se consideran culpables por lo que les ha ocurrido”.

“Es importante que las mujeres sepan que no es su culpa. Porque yo me he pasado 20 años pensando que era mi culpa”, relató Olivia, a la que administraron burundanga. Cuando recuperó la consciencia, se encontró desnuda en un apartamento con un chico al que no conocía.

Lola, víctima de dos agresiones sexuales bajo sumisión química, tardó más de dos décadas en acudir a pedir ayuda médica. En el caso de Marta Asensio, era su propia pareja la que le drogaba. Alfredo, de 80 años, sacó 6.000 euros del banco bajo los efectos de la droga suministrada por dos delincuentes a los que entregó el dinero.

“Vienen en un estado de confusión, vienen con vergüenza, vienen con recuerdos confusos. Es traumático porque alguien les ha quitado la posibilidad de decidir”, explicó María Castro, ginecóloga del Hospital Puerta del Hierro de Madrid.