‘Domingo de Andrade: Xenio e oficio’, en Ourense

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) organiza a exposición Domingo de Andrade: Xenio e oficio, co financiamento da Xunta e a colaboración na xestión de contidos da Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba).

A mostra, de carácter itinerante, inaugúrase hoxe na rúa do Paseo, á altura do Centro Cultural Ángel Valente en Ourense, ás 11.00 horas.

Está previsto que asistan presidente da delegación de Ourense do COAG, Rafael Castro Armesto; o director xeral de Políticas Culturais, Anxo M. Lorenzo; o presidente da Ragba, Manuel Quintana Martelo, e o alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

Os autores son os arquitectos e académicos numerarios da sección de Arquitectura da Ragba José Ramón Soraluce Blond e Ramón Yzquierdo Perrín, Ana Goy Perrín e Estefanía López Salas. Yzquierdo Perrín fará un percorrido guiado pola mostra.

Andrade é o mestre galego ao que a Real Academia Galega de Belas Artes dedica estes anos 2020 e 2021 o Día das Artes Galegas, para a difusión da súa figura e traxectoria.

É un dos primeiros grandes arquitectos de Galicia en pleno Barroco, mestre dos máis importantes artistas do s. XVIII e figura destacada da arquitectura española en retablística e construción.

A exposición consta de 24 paneis onde se mostra, con imaxes fotográficas, planos e textos, a súa longa traxectoria en Santiago, Lugo, Ourense, A Coruña, Oseira, Sobrado...

Construcións relixiosas e civís, templos e vivendas, claustros e sancristías, retablos e tabernáculos, mesmo escribiu un tratado de arquitectura. Os historiadores da arte seguen aportando constantemente novos datos e novas sobre a súa vida e produción, actualizando a visión que se ten da mesma.

Destacan, entre as súas obras, na catedral de Santiago a Torre do Reloxo, o tabernáculo, a porta Real e a capela do Pilar. Reconstruíu en Compostela as dependencias de Santa Clara e Bonaval, e en Sobrado dos Monxes.