Domingo Villar, en estado “moi grave” na UCI por ictus

NOVELA NEGRA. O escritor vigués Domingo Villar foi ingresado a pasada madrugada no hospital Álvaro Cunqueiro após sufrir unha hemorraxia cerebral.

Segundo puido saber Europa Press, o autor de obras como A praia dos afogados atópase na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) do devandito centro hospitalario após ser trasladado en estado “moi grave” esta madrugada.

Domingo Villar (1971) é un dos escritores galegos máis recoñecidos grazas á tradución dos seus libros a varios idiomas, a partir das versións orixinais en galego e castelán. Ollos de auga foi a súa primeira novela, publicada en 2006, seguida de A praia dos afogados. En ambas, Vigo ten un papel protagonista. É a súa segunda novela e tamén a segunda aparición de Leo Caldas e o seu axudante Rafael Estévez. A trama comeza coa aparición na praia de Panxón dun mariñeiro morto coas mans atadas. O día a día dun pobo mariñeiro e turístico, os medos escondidos e as mentiras do pasado son o escenario por onde pasea un Leo Caldas que non sabe cara a onde dirixir a súa vida persoal. Precisamente, o escritor de novela negra foi un dos galardoados co premio Vigués Distinguido este ano, grazas á súa obra, recoñecida en todo o mundo

En 2019 publícase O último barco, o regreso do inspector Caldas. A serie foi traducida a máis de 15 idiomas e cultivou un gran número de premios, entre os que caben destacar o Novelpol en dúas ocasións, o Antón Losada Diéguez, o Premio Sintagma, o Premio Brigada 21, o Frei Martín Sarmiento, Libro do Ano da Federación de Libreiros de Galicia, entre moitas distincións. ECG