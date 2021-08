Doña Emilia, más allá de la literatura

Doña Emilia Pardo Bazán (1851–1921) debe a sus novelas y relatos su fundamental y privilegiado puesto en la narrativa española en castellano situada entre los siglos XIX y XX. Ni su condición de mujer ni su ascendencia nobiliaria hacían augurar que sería mucho más que una literata de éxito en su tiempo y que el paso del mismo consolidaría su obra, como así fue. Instalada en la Villa y Corte madrileña, entre escritores, políticos y periodistas, se mantuvo al tanto de la actualidad literaria europea de la que ella misma formó parte, incluso para discrepar o disentir. Su talla intelectual en variadas manifestaciones del pensamiento, está en sus estudios y ensayos, entre ellos, el poco conocido Teoría del sistema absoluto en el siglo XIX, filosófica y racionalmente desarrollada. Obra, esta, en la que discurre sobre sistemas políticos, de gobierno o de pensamiento; obra que escribió en 1877, muy joven todavía, y de la que, en 2016 hizo una cuidada y documentada edición el destacado profesor e historiador Jesús Millán, para quien las actitudes políticas de doña Emilia se sitúan (más allá de su simpatía por el carlismo) “dentro de ese arco, que iba de la nación al absolutismo o del pragmatismo a la modernidad” (p.VIII).

El libro de Jesús Millán está publicado por la zaragozana Institución Fernando el Católico, que durante varios años fue dirigida por el humanista don Ildefonso-Manuel Gil: poeta, traductor (tradujo Os Lusíadas de Camoens), estudioso y ensayista que fallecía en 2003 y a quien tuve la suerte de conocer en una conferencia que nos dio en 1968 a los alumnos de 5º de Filología Románica de la USC. Era sábado, media mañana, y como el bedel al parecer no tenía la pertinente orden de abrirle la puerta, hubo de ser en la escalinata de la Facultad de Derecho donde nos puso al día sobre el teatro español contemporáneo.

Con el tiempo tuve ocasión de comentar alguno de sus poemarios (era poeta adusto, de palabra honda y significante, poeta de su tierra aragonesa y de España, voz arraigada y trascendente) circunstancia que él agradeció vivamente y que luego me permitió entrar en otras obras de su autoría e incluso colaborar en una cuidada carpeta homenaje (Principal–es poetas: Ildefonso–Manuel Gil) con algún texto mío sobre su vida y obra que él, al parecer, estimaba. Lo vi solo un par de veces, la segunda en Zaragoza, donde fui invitado a hablar sobre Francisca Herrera Garrido, nombrada aquel año para el Día das Letras de Galicia. Representó para mí un modelo de hombre culto y persona seria. Ética, cultura, rigor y seriedad integran para mi un ideal a seguir con el que siempre me he sentido comprometido.

No sé si el logro se consiguió, pero la tentativa no ha faltado. Unamuno habló del “logro del intento”, pero en esta ocasión, pensando en el destino de sus propios versos, como dejó escrito en su profundo y meditativo poema “¡Id con Dios!”. Con Dios, junto a Él, a veces en contienda o polémica, estuvo siempre don Miguel, hoy tan olvidado, como tantos otros.