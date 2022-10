Down Galicia apuesta por la inclusión en el trabajo

Con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Digno, que se conmemoró ayer en todo el mundo, la Federación Down Galicia acaba de lanzar una campaña de sensibilización sobre la metodología de Empleo con Apoyo.

Hace ya veinte años que el Movimiento Down en Galicia trabaja para que las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales cuenten con oportunidades laborales en empresas ordinarias y administraciones, huyendo del empleo segregado y apostando por la verdadera inclusión laboral.

A través de un adelanto promocional, una pieza audiovisual y una página web creada para la ocasión, la Federación busca sensibilizar a la sociedad y, sobre todo, al empresariado gallego y a las instituciones públicas, sobre la importancia del empleo inclusivo y las ventajas de una metodología única como es el Empleo con Apoyo.

Durante todo el mes de octubre, en las redes sociales de la entidad, se ofrecerá información más detallada sobre su programa de empleo e invitará a desterrar los prejuicios existentes sobre el colectivo.

Alba Abuín. Una joven de 34 años miembro de Down Lugo, es la protagonista de la campaña creada por la Federación Down Galicia. Su experiencia de éxito representa también la de cientos de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales vinculadas a las entidades Down de Galicia.

El vídeo, pieza central de esta campaña, nos muestra la experiencia de Abuín como repo nedora en Decathlon Lugo y expone las virtudes de la metodología de Empleo con Apoyo a través de las declaraciones de distintas personas involucradas en el proceso de inserción, así como de la propia Alba.

En su intervención, Sarai Lodeiro, profesional del área de empleo de la asociación Down Lugo, remarca que la ventaja principal de la metodología es que “las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual que empiezan a trabajar en una empresa ordinaria siempre van acompañadas de un técnico de una entidad Down, que es la persona que las va a asesorar durante todo su proceso de inserción” y “les va a enseñar, de la mejor forma posible, como tienen que hacer sus tareas”.