Dúas mulleres referentes son as protagonistas do Festival Mar de Mares

El Festival Internacional Mar de Mares, un evento único pola visión multidisciplinar coa que aborda a divulgación e concienciación sobre os océanos, regresa este 2022 baixo a lema “Colle a onda” e co programa máis épico da súa historia. Na súa xa novena edición, que terá lugar entre os próximos días 15 e 18 de setembro na Coruña -cidade que un ano máis converterase na capital mundial dos mares-, a temática central xirará ao redor das grandes expedicións e aventuras que tiveron o mar como escenario, e que ademais de achegar gran coñecemento científico en moitos casos cambiaron conciencias, e tamén leis, no compromiso ambiental.

Entre todas elas Mar de Mares quere destacar este ano as protagonizadas por mulleres, as grandes esquecidas na historia das xestas mariñas, devolvéndolles así o lugar e o recoñecemento que merecen. A visión da experiencia feminina nos océanos achegarana durante o festival a exploradora e alpinista Chus Lago e a oceanógrafa Gador Muntaner, que participarán en senllos encontros inspiradores co público asistente.

A montañeira, aventureira, ex política e escritora Chus Lago (Vigo, 1964) foi a segunda española en subir ao Everest sen axuda de osíxeno e é a única deportista viva co título de Leopardo das Neves (concedido a alpinistas que lograron coroar o cinco cumes máis altos da extinta Unión Soviética). En Mar de Mares contará a súa experiencia na misión que a levou, tras os pasos dos seus admirados Amundsen, Scott e Shackleton, a ser a primeira persoa española (home ou muller) en chegar á Antártida en solitario tras arrastrar durante 59 días un trineo que pesaba o dobre que ela.

Pola súa banda, a investigadora, mergulladora e conservacionista Gador Muntaner (Barcelona, 1991), unha das especialistas no estudo de tiburóns máis prestixiosas a nivel mundial, dará o seu testemuño tras moitos anos dedicada á investigación, o coidado e a protección destes escualos, así como a conseguir máis áreas mariñas protexidas. Muntaner vive en México, nun dos enclaves máis importantes de colonias de tiburóns, e forma parte de OrgCas, unha oenegué de 11 mulleres dedicadas á conservación mariña que traballa man a man con pescadores locais. Por tanto, non podía faltar a unha das actividades máis destacadas de Mar de Mares, a III Gran Limpeza de Fondos Mariños da Coruña. Trátase dunha espectacular acción civil a favor dos mares que se desenvolverá no corazón da cidade, nunha zona emblemática como é a contorna do Castelo de San Antón, de especial interese arqueolóxico subacuático.

Numerosas actividades. Os catro días de Mar de Mares, cuxo obxectivo é celebrar toda a riqueza que achegan os océanos co compromiso de coidalos e preservalos, darán para moito máis. O festival trae por primeira vez a España unha exposición coas mellores fotografías das expedicións protagonizadas por dous exploradores británicos míticos como Scott e Shackleton na conquista do Polo sur. Tamén haberá interesantes charlas divulgativas, así como unha homenaxe aos heroes que loitaron pola saúde dos océanos nun ano marcado polas efemérides. Así, este 2022 celebramos o 500 aniversario da primeira volta ao mundo mariña e, na cara máis escura da nosa historia, encadeamos tres aniversarios: os 20 anos do afundimento do ‘Prestige’, os 30 do desastre do ‘Mar Exeo’ e os 40 das protestas polos vertidos á fosa atlántica, a bordo do pesqueiro ‘Xurelo’