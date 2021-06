Duelo histórico entre a París de Noia e a Panorama na TVG

A Televisión de Galicia ofrece hoxe o seu Evento G máis polémico porque colidirán nel dúas auténticas galaxias do universo das orquestras. Os espectadores galegos asistirán, por primeira vez, a un enfrontamento que fará historia: París de Noia contra Panorama, o que sen dúbida será o combate musical do século na nosa comunidade.

Cal das dúas orquestras máis importantes de Galicia gusta máis? É a gran pregunta que vai dar moito que falar no gran duelo de hoxe, que será arbitrado por Alba Mancebo e Arturo Fernández.

As dúas formacións bateranse, por exemplo, no peso da historia, xa que a Panorama, que naceu en 1988, está aínda na trintena, pero a París de Noia comezou a súa andaina en 1957 e está máis en idade de xubilación.

Por outra parte, a TVG ofrece hoxe en directo, desde o parque de Bonaval, o acto de entrega das Medallas Castelao 2021, condecoración de carácter civil coa que a Xunta distingue cada 28 de xuño, coincidindo co retorno a Galicia dos restos de Castelao, a obra e o labor de entrega dunha vida, en calquera faceta da actividade humana, de galegos que son especialmente merecedores do recoñecemento do resto da sociedade.

Un dos galardonados nesta edición das Medallas Castelao será Santiago Pemán, o histórico home do tempo da TVG. Foi inspector de voo e piloto de aviación civil, pero desde a súa entrada en 1986 na canle pública galega asentouse como un referente da información meteorolóxica.

Tamén recibirán a distinción o expresidente da Fundación Otero Pedrayo, Xoán Luís Saco; a xornalista radiofónica Esther Eirós; o docente Manuel Vila, fundador da Asociación de Promoción e Integración Xitana de Lugo, e, a nivel colectivo, o Centro Superior de Hostalería de Galicia, como homenaxe ao sector polo seu comportamento durante a pandemia.

O acto de entrega, a partir das 11.00 horas da mañá, será conducido polo xornalista da TVG Xesús Fontenla.

A revista comezará a semana coa visita no estudio de José Ramón García Guinarte, creador do Sistema de Intelixencia Ortográfica.

Desenvolvido no Instituto de Neurociencias e Alto Rendemento, este proxecto nace coa intención de porlles fin ás faltas de ortografía a través dun programa mental.