Duplican ata 40.000€ o límite de vendas para locais do Bono Cultura

Santiago. A Xunta de Galicia vén de duplicar o límite de gasto en compras que cada establecemento pode alcanzar co Bono Cultura. A medida adóptase logo de que, no ecuador da campaña, diversos negocios adheridos chegasen ao teito de compras bonificadas inicialmente previsto ou estean próximos.

Deste xeito, cada entidade adherida ao Bono Cultura poderá acadar os 40.000€ de compras, fronte aos 20.000€ fixados ata o de agora. Respóndese así á solicitude de usuarios e establecementos, que ven reforzadas as posibilidades de gozar do desconto á súa libre elección, pois se mantén toda a oferta dispoñible. Igualmente, facilítanse novas vendas por parte dos máis de 560 negocios participantes nesta iniciativa autonómica.O Bono Cultura da Xunta está en marcha desde o 1 de novembro e desenvólvese con éxito desde os primeiros días, despois de que as descargas dispoñibles se esgotasen en 19 horas. Ao longo deste tempo, realizáronse xa máis 27.000 operacións, unha cifra que aínda continuará medrando, pois os beneficiarios poden empregalo ata o 31 de decembro. A campaña da Consellería de Cultura para dinamizar o consumo este outono conta cun orzamento de case 2M€ que poden destinarse á compra de libros, música en CD ou vinilo, produtos audiovisuais como películas ou series en formato físico, videoxogos, entradas para salas de cine, concertos, espectáculos escénicos, museos... Cada usuario rexistrado ten un bono por valor de 50€ e, en cada compra, obtén un desconto do 50%. ecg