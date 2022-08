‘É hora de festa’ celebra a empanada da Bandeira

O programa É hora de festa dará conta este mércores dunha celebración gastronómica e de gran tradición en Galicia, como é a Festa da Empanada de Bandeira, que esta fin de semana pasada celebrou a súa 46 edición. Coma sempre, Olaya Rivas e Iván Müller levarán a audiencia polas reviravoltas deste festexo popular que, en cada cita anual, fai as delicias dos asistentes.

Amais do ambiente de ledicia que se deu cita na carballeira da Pomba, ‘É hora de festa’ fará partícipes os espectadores da Galega da súa tradicional poxa das empanadas e da cea de peñas, en que os asistentes gozaron da comida e a música, entre outras actividades.

QUE CASAS!. A construción sustentable e a eficiencia enerxética convértense en protagonistas do programa de hoxe. A nova arquitectura tradúcese nun modo de vida máis intelixente, dando lugar a vivendas modulares, bioclimáticas e con deseños estimulantes. Grazas ao percorrido de Que casas! por Muros, Pontedeume, Oleiros e Carballo, coñeceranse novos xeitos de vivir da man de propietarios e arquitectos que apostaron polo enxeño nos seus fogares.

A primeira vivenda que amosará Que casas! ten 512 metros cadrados nunha propiedade que supera os 100.000. Que mellor uso para darlle a esas 10 hectáreas que o pastoreo? e se é preto do mar moito mellor. Aí radica precisamente a esencia desta casa, con ascensor, dúas cociñas e biblioteca, que conta cunha alfombra persa de 30 metros cadrados, cuxa limpeza custa 6.000 euros. O sobriño da propietaria deste lugar, Manuel Jesús Sande, foi mariño mercante e agora amosa orgulloso a súa vivenda.

Hoxe en día, a eficiencia enerxética resulta esencial e para lograla é, a miúdo, necesaria a utilización de novos materiais. Isto é o que se atopará nunha pequena casa de madeira aberta ao mar en Arnados, no coruñés concello de Razo. Trátase do refuxio dunha parella de xente nova que habitualmente vive en Barcelona e que puxo os seus anhelos nas mans do arquitecto Adrián Martín.

Continuando o percorrido do programa, na parroquia de Beobre, en Pontedeume, hai unha fermosa casa construída en 2005 con vistas ao mar. Conta, ademais, con grandes vidreiras e un patio interior, cunha mesa xigante, que conduce a un fantástico comedor, deseñado pola filla arquitecta do propietario, Xosé Manuel Casabella.

Por último, Que casas! achegarase ao fantástico mundo das casas modulares. Cada vez para máis xente parecen ser unha fantástica opción. A de hoxe ten dúas plantas e está dividida en cinco módulos que tardan tres meses en saír da fábrica. Esta vivenda está no municipio de Oleiros, na Coruña, e ten vistas ao mar e á torre de Hércules. Para comprender as sutilezas do seu deseño falarase con Mónica Loureiro.

FESTIGALIANDO. Dobre edición este mércores na TVG do trouleiro Festigaliando, que foi testemuña do ambiente e da música que se gozaron nos concertos de Luis Fonsi, na Coruña, e de Sting en Vigo. Deste xeito, o programa da Galega achegouse ata a praza de María Pita esta fin de semana pasada para amosar todo o que aconteceu no recital do recoñecido cantautor e actor portorriqueño.

Preto de trinta mil persoas achegáronse ata a cidade herculina para escoitar unha das principais figuras da música latina, de xira mundial co seu espectáculo Noche Perfecta Tour. Como é costume, o programa fará fincapé na repercusión que este evento ten na cidade e coñecerá os gustos do artista a través dos seus seguidores.