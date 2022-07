‘É hora de festa’, na romaría de Santiaguiño do Monte

Esta fin de semana tivo lugar no concello de Padrón a romaría do Santiaguiño do Monte, que se celebra o día 25 de xullo e á que asistiu o programa É hora de festa. A tarde anterior, e enmarcada dentro do programa desta festividade, celebrouse a tradicional carreira de burros á que asistiron milleiros de persoas.

Xa o día 25, a festa comezou cunha procesión do Santo ao monte coñecido como O Parrandeiro, para o que houbo que subir unha escaleira con máis de 120 chanzos. Unha vez arriba, os romeiros viviron un día de festa con música e un gran xantar popular de balde para todos os asistentes que quixeron gozar un ano máis des-ta popular e tradicional festa.

SAUDADE DE TI. Hoxe, en ‘Saudade de ti, o peso do segredo é demasiado para Celia, que se debate entre revelarlle a seu pai a infidelidade de Olga con Gaspar ou levar o segredo á tumba. Desde logo, non será fácil ocultar algo así. A doutora ten os nervios a flor de pel e pode estoupar en calquera momento. Pola súa parte, Brais está confuso polo comportamento de Noa tras o seu bico. A rapaza trata de evitalo a toda costa, non se pode deixar levar polos seus sentimentos. E non é para menos. Se as sospeitas da moza de que Raúl é o seu pai son certas, entón Brais sería o seu tío. Ademais, chegou o día da auditoría en Porto de Abrente e Dimas teno complicado para tapar o roubo de Uxía e manter as mans limpas. Non só ten enriba súa a atenta mirada do auditor, senón tamén a de Mónica, que pode ser moito máis perigosa.

A edición deste mércores do programa Festigaliando, os espectadores saberán o que aconteceu no Festival Sinsal, que tivo lugar na illa de San Simón do 22 ao 24 de xullo. Máis de 25 bandas e artistas chegados de Europa, América e Asia formaron parte do cartel desta nova edición, achegando unha ampla diversidade estilística. A illa de San Simón acolleu a vixésima edición dun dos encontros sonoros máis coidados e singulares do panorama musical estatal e que destaca por manter en segredo o seu cartel ata que o público desembarca na illa redondelá.

Ademais, como cada semana, Festigaliando amosará a organización do festival e coñecerá de primeira man o ambiente, a ilusión pola música e a ledicia propia deste acontecemento.

A Revista daralle hoxe eco ao descubrimento dun equipo de investigación galego, que demostrou por que a lactación materna protexe contra a obesidade. Para coñecer máis detalles do seu traballo, estará no programa Luísa Seoane, directora do grupo de investigación Fisiopatoloxía Endocrina do IDIS e artífice deste estudo.Ademais, como cada mércores, os espectadores poderán tomar nota dos consellos de saúde e de alimentación do doutor Manuel Viso e das curiosidades que ofreceron durante os últimos días as redes sociais.