ECG reitera o seu compromiso coa información local galega

O Grupo Correo Gallego ven de redoblar o seu compromiso coa información local galega cun novo proxecto na edición dixital do diario: “O Correo dos Concellos”.

Alí os lectores recibirán información sobre un total de oito áreas xeográficas da Comunidade que comprenden máis de 70 municipios das provincias atlánticas.

Cunha periocidade diaria se incorporarán reportaxes, entrevistas e informacións políticas, sociais ou culturais de cada unha das bisbarras, cuns municipios demograficamente pequenos e outros máis grandes cunha potente industria, pero todos esconden historias nas que moitas veces non se repara e ás que se lle tratará de dar o tratamento informativo que merecen.

Ata este momento no xornal a información local que non atinxía a capital galega, entraban neste xornal nas seccións de Área e Galicia, dependendo da súa situación xeográfica.

No papel isto non vai cambiar, non obstante, na edición dixital ‘O Correo dos Concellos’ permitirá unificar toda a comunicación local nunha única sección con distintos compartimentos xeográficos.

Deste modo, os veciños de cada unha das áreas xeográficas e todos os interesados en xeral, poderán acceder de xeito rápido e sinxelo a todos estes contidos da súa contorna ao entrar nesta sección da nosa páxina web, cunha etiqueta para cada unha das seguintes áreas xeográficas:

Área de Compostela (Ames, Brión, Vedra, Boqueixón, Teo, Val do Dubra, Negreira, Santa Comba, A Baña, Padrón, Rois e Dodro).

Barbanza (Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo, Noia, Porto do Son, Lousame, Outes, Muros).

Costa da Morte (Fisterra, Corcubión, Vimianzo, Cee, Dumbría, Carnota, Muxía, Camariñas, Vimianzo, Zas e Mazaricos).

Bergantiños (Cabana, Malpica, Carballo, Ponteceso, Coristanco, A Laracha e Laxe)

Arousa (Vilagarcía, O Grove Sanxenxo, Cambados, Vilanova, Ribadumia, Meaño, Meis, e A Illa).

Deza (Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Dozón, Rodeiro e Agolada).

Ordes-Arzúa (Ordes, Trazo, Oroso, Tordoia, Frades, Cerceda, Mesía Arzúa, O Pino, Touro, Boimorto, Melide)

Caldas-Tabeirós (A Estrada, Cuntis, Moraña, Forcarei, Cerdedo-Cotobade, Catoira, Caldas, Valga e Pontecesures).