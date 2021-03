Edición especial de ‘Land Rober’ cunha noite hoxe de convidados segredos

Santiago. Chega hoxe un Land Rober histórico pois Roberto Vilar descubrirá os convidados en directo.

E deste xeito anuncia esta aposta a Televisión de Galicia (TVG) na súa nota de prensa: “Preparádevos porque o Land Rober deste xoves vai ser apoteótico... Tanto que será a primeira vez na que o propio Roberto coñecerá os convidados á vez que o resto dos espectadores. Si, unha parella de convidados sorpresa que darán moito que falar, dúas estrelas que brillan con luz propia.”

Ademais, nesta nova entrega deste espazo semanal da canle pública galega felicitarán as campioas Ana Peleteiro e Belén Toimil polas súas recentes marcas de podio no Campionato Europeo de atletismo. E engaden nese comunicado: “Por se fora pouco, volve a familia de mariscadores máis divertida, Josiño leva días sen ir pola casa... porque estivo en Abu Dhabi e trae moito que contar”. E entre os contidos desta noite non faltarán os xogos co público e unha nova entrega da sección chamada Casados ou divorciados.

Este formato semanal acada bos datos de audiencia cada semana na grella da canle pública galega cunha mistura de entrevistas, humor e tamén chiscos de música e concursos, tendo tamén sona nas redes sociais onde os gags en vídeo de Vilar acadan bos indices de interacción, mesmo aqueles clips que botan de xeito previo como outros que axudan a facer publcidade.

Grabado en Teo nas instalacións de CTV, Land Rober ten falado xa neste mesmo curso 2020-201 con Berto Romero, Fernando Vázquez, Luis Zahera, Jaime Cantizano Omar Montes, Carmen Lomana, Josemi Rodríguez Sieiro, Jaime Cantizano e Lucía Veiga, entre outros convidados, listaxe que fai de resumo da variedade e pluralidade nesta aposta cómica de Televisión de Galicia para cada noite dos xoves.

