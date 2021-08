Eduardo Blanco fará gala da súa simpatía en ‘Facendo as Américas’

Lugar. Os espectadores de Facendo as Américas van coñecer hoxe un grande actor: Eduardo Blanco Morandeira. Con eses apelidos, non pode agochar a súa orixe galega, tanto de pai, natural de Bendoiro, en Lalín, coma de nai, nada en Silleda.

Eduardo é un dos actores máis populares e coñecidos, non só na Arxentina, senón tamén en España e internacionalmente. Porque os personaxes aos que lles presta a pel Eduardo son inesquecibles. Seguramente porque están cheos de tenrura, de vida, de dozura e simpatía. Tanta como a que el desprende no cine, na televisión, no teatro e tamén na vida mesma.

Posiblemente, a diáspora galega é a máis extensa do mundo, co permiso dos xudeos. Porque, como estes, para ser galego non fai nin falta nacer en Galicia, chega con sentir á terra. Porque ser galego non é nacer ou vivir en Galicia, senón máis ben un estado de ánimo e mesmo unha relixión. Durante moitas décadas, a emigración galega protagonizou moitas rupturas de familias, desaparición de vilas completas e separación das raíces daquelas persoas que buscando mellor fortuna, embarcábanse rumbo a “Las Américas”. Estas rupturas e sacrificios non sempre daban os seus frutos, moitos reducíanse ao xusto para “ter traballo” ou “o necesario para vivir”. Pero outras veces non. Ás veces, os nosos emigrantes atoparon a forma de desenvolver o seus talentos sen ningún tipo de límite e, se cadar, cunha preparación intuitiva, acadaron o éxito que moitos dos seus compatriotas non lograrían alcanzar xamais no seu país de orixe.“Loitar sen acougo, ata lograr o que queremos”. Eses son os nosos protagonistas.Os emigrantes que de verdade conseguiron “facer as Américas”.

Nesta entrega do programa, A TVG segue o rastro doutro galego ilustre, cuxa vida ao outro lado do Atlántico é sobresaínte. Como en cada edición, as presentadoras Estíbaliz Veiga e Ana Feijóo achéganse un persoeiro asentado nun país do continente americano, cunha ampla traxectoria vital e profesion. ECG