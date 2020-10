Efecto Pasillo visitan esta noite ‘Bamboleo’

Bamboleo volve esta noite ao prime time da Televisión de Galicia (TVG) con Xosé Manuel Piñeiro á fronte e a música como protagonista. O programa recibe hoxe a visita de Efecto Pasillo, banda canaria que neste ano celebra os dez anos da publicación do seu primeiro disco.

A carreira de éxitos de Efecto Pasillo iniciárase co tema Chacho e despois chegarían Pan y mantequilla, un dos temas que interpretarán en Bamboleo, e moitos outros. O grupo canario participará nos xogos do programa e cantarán o seu último tema Similares, unha canción realmente optimista cunha mensaxe moi positiva.

Bamboleo convidará así mesmo a cantautora mugardesa Sofía Espiñeira, que publicou o seu primeiro disco, Alá onde agroman as herbas, tras gañar o Certame da Canción de Autor en galego do Concello de Teo. Esta noite interpretará o seu tema “A vida contemplativa”, no que utiliza a ironía e o humor para achegarse á escena cotián das tarefas pendentes.

Como cada sábado na noite da TVG, a música máis marchosa soará no escenario das orquestras de Bamboleo; neste caso será a formación asturiana Grupo Tekila. Un dos momentos estrela da noite chegará co Dirtidansi, no que a parella valenciana formada por Gregory e Jessica, especialistas en bachata urbana, ofrecerán dúas espectaculares coreografías.

As protagonistas do Agora ou Nunca serán dúas mulleres que subirán ao escenario para interpretar dous temas de estilos ben dispares: serán Lourdes Núñez e Ana Denis, que cantarán Walking on sunshine de Katrina and the waves e El clavel de Rocío Jurado. Na Jrileira competirán Luísa e Beatriz, da Asociación Cultural e Deportiva Santa Cristina de Valeixe e do Club de tenis de mesa da Asociación Cultural e Deportiva Grupo de Amigos de Meaño, respectivamente. Primeiro cantarán Color Esperanza de Diego Torres e despois terán que adiviñar o maior número posible de intérpretes en minuto e medio.

Claudio Pan e Tamara Pérez chegarán cada un coas súas seccións, mentres que Isi se centrará na súa especialidade: facer bo humor.