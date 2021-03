El aumento de consumo de vino en el hogar en España no compensa la caída de ventas por el coronavirus

Madrid. Las ventas del vino en España caerán un 34 % en 2020 (hasta agosto), según datos de agosto, publicados por Euromonitor, mientras que la compra de vino en el canal de alimentación creció un 25 % durante los once primeros meses de 2020, según datos del Ministerio de Agricultura, recogidos por EAE Business School, que publicó un informe sobre el sector vitivinícola 2021 del que se extrae una caída del 14,2 % de las ventas del vino a nivel mundial.

En concreto, los vinos que más se demandaron en las tiendas españolas son, igual que en el consumo global, los que tienen denominación de origen, un 31,3 % en valor y un 32,7 % en volumen, respecto año anterior.

De esta forma, los más consumidos en España son los que tienen Denominación de Origen, siendo DOCA Rioja el más demandado (11.630 miles de personas lo consumieron en 2019), seguido por la DO Ribera del Duero (8.455), DO Rueda (4.322), DO La Mancha (3.383) y DO Valdepeñas (3.148).

Por canales, el 67,7 % de las ventas se concentra en supermercados, el 14,6 % en hipermercados, el 1,8 % en ecommerce, el 1,2 % en tiendas especializadas y otro 1,2 % en cooperativas.

El informe destaca una de las tendencias que se están dando en el sector, donde figura el interés de los consumidores en vinos con menos graduación alcohólica, más ligeros y fáciles de beber, porque se perciben más saludables, y encajan mejor con la moda creciente del aperitivo.

De ahí, también una mejor evolución de los vinos blancos en 2019 y las previsiones de que así sigan. En el caso de los espumosos, aumenta la preferencia por productos orgánicos, naturales y biodinámicos y las tendencias marcan una clara premiumización y una previsión de crecimiento de cavas premium, Reserva y Gran Reserva, a pesar de la marcada caída del consumo desde 2008 en esta categoría.

LOS MÁS DEMANDADOS. Respecto a las exportaciones, en 2020 se cerraron con caídas del 3,6 % en valor y del 6 % en volumen, respecto a 2019, según OeMV. Así, las ventas se situaron en los 2.012 millones de litros, por valor de 2.616,1 millones de euros. Por el contrario, el bag-in-box fue el producto que mejor evolucionó, con crecimientos del +23 % en valor y del +41 % en volumen, siendo Francia, Reino Unido y Suecia los principales mercados de destino.

Las principales empresas productoras de vino de España concentraron 2.845,8 millones de euros en ventas en 2019, lideradas por J. García Carrión, que con 850 millones de euros en ventas controla el 10 % del mercado, seguida por Freixenet (500 millones de euros), Félix Solís (340 millones de euros), Familia Torres (257 millones de euros) y González Byass (240 millones de euros).

Las marcas más vendidas de vino tranquilo son Marqués de Cáceres, Protos, El Coto, Cune y Terras Gauda, mientras que las de vino de Jerez son Tío Pepe, La Guita, Port Brands y La Gitana.

TENDENCIAS DEL MERCADO, MARCADAS POR LA COVID-19. El estudio apunta el 2020 y 2021 como un año para “seguir reaccionando y empezar a tomar decisiones estratégicas adaptadas” a un mundo posCOVID, marcadas por el teletrabajo, el cambio de vivienda del centro de las ciudades a las afueras y las compras on-line.

“El impacto de la pandemia en el consumo de bebidas alcohólicas ha caído un 12 %, a la que se espera una recuperación en V, por lo menos de forma temporal, por el deseo de celebración que auguran tantos meses de encierro y limitación de los encuentros sociales. Esta primera posible euforia no será sostenible en el tiempo, por lo que el sector del vino tendrá que acelerar la toma de decisiones y el diseño de nuevas estrategias para poder recuperarse y trazar un futuro para las próximas generaciones”, ha explicado la autora del informe y profesora de EAE Business School, Glòria Vallès. e. press