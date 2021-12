El buen patrón, una mentira muy bien contada

el autor de Los lunes al sol nos mete en un enredo en el que ningún giro está excluido, ni el drama del enloquecimiento celoso, ni la lujuria desbocada ni un despido laboral que te quita además los hijos. Es cierto que todo bascula en torno a la compleja personalidad de Julio Blanco (J. Bardem), a medias humana a medias perversa. Él tiene algo así como sentimientos, entre paternales y viciosos, pero llegado el caso siempre puede decidir la “amputación”. O poner una bala escondida para equilibrar el fiel de la balanza que simboliza a su empresa. Sin embargo, el resto de los personajes no se quedan muy atrás en su condición patética. Al final, y esto también sorprende, León provoca un cierto hartazgo, un poco de tristeza y un aburrimiento cansino. Para ser solo cinco días los que se narran, la trama acaba resultando fatigosa en una constante filigrana donde nada del universo del poder, como si todos y cada uno de nosotros no formase parte de él, debe redimirse del mal.

Se comenta unánimemente la soberbia actuación de Bardem y sus compañeros de reparto. ¿Y qué, al servicio de qué? Estirando hasta el límite una nacional cultura cainita que hace mucho condena al empresario a la maldad vocacional, León se recrea demasiado en el sadismo inteligente y emocional de ese poderoso jefe provinciano. Blanco, buen jefe paternal que vende balanzas industriales y juega hasta el infinito con la idea de equilibrio, al final lo logra comprando a casi todo el mundo. Excepto al iracundo contable despedido, figura poco verosímil de un empleado tan resentido que no acepta ningún chantaje. ¿Es él, bordeando lo histriónico, el único representante del heroico proletariado de antaño?

En esta historia no se salva nadie, como si la codicia del universo empresarial, entreverada con deseos de poder y pulsiones lascivas, no dejase a ninguno indemne. Liliana, preciosa en su timidez inicial y su enamoramiento, se revela después un osada harpía vengativa. Miralles, que ha abusado un poquito de su subordinada, enloquece de celos hasta arrastrarse. El orgulloso encargado marroquí que se ocupa de los camiones de ventas, uno de los personajes mejor dibujados, no tiene finalmente reparos en aceptar las prebendas del jefe. La mujer de Blanco tampoco es inocente, pues hace mucho que ha decidido no ver ni oír. Por veredas cambiantes, todos pisotean a todos. Excepto quizá el vigilante de la entrada y su “rima asonante”, que casi simpatiza con el contable despedido que insulta a su jefe. Y parcialmente Fortuna, impresionante en la mezcla de admiración, temor y asco que siente hacia su patrón.

La historia está muy bien hilada, con una orfebrería entre cruel e hilarante que a veces desciende a detalles insólitos. Las variaciones expresivas de Bardem, en el papel de un Julio que es a la vez un amo temido y un esclavo resignado de sus pasiones paternales y sexuales, deja en pañales cualquier complejidad meteorológica del cambio climático. La escena final, con un Julio Blanco colocando junto a Fortuna la ansiada placa de Excelencia Empresarial, cuando por un momento le cruzan la cara las sombras de pérdida que ha costado esa carrera de cinco días, resume la paleta de matices de la que es capaz este actor.

El problema, un poco deprimente, es que este envoltorio brillante vira una y otra vez en torno a un tópico español, la maldad insuperable de los patrones. La inmoralidad de Julio es la moraleja inicial y final. Frente a esta mente despiadada, doblemente perversa porque no carece de humanidad y algunos sentimientos, todos los otros son unos mindunguis, incluida la ágil Liliana y el descarado encargado magrebí. El progresismo aplaudirá a rabiar esta historia que coloca otra vez el mal fuera, en las víctimas y verdugos de un putrefacto universo empresarial que parece no ser el nuestro. Para algunos, sin embargo, la comedia de León acaba cansando al desmenuzar un padrino cínico de quien está libre nuestra moral correcta de clase media. En el fondo, todo en esta historia es demasiado fácil. No hay genio de actuación que pueda compensar una cinta basada en los lugares comunes de una opinión inerte, que se libra del malestar señalando el mal en los otros.