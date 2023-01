El ‘Comando actualidad’ de esta semana hablará con parados de larga duración

Madrid. Comando actualidad pone el foco en su primer programa del año en los parados de larga duración en España. La mitad tiene más de 45 años y la mayoría son mujeres. El 83% de los responsables de Recursos Humanos admiten que no ha contratado a una persona mayor de 55 años en el último año y para el 40% de los seleccionadores de personal la edad genera dudas a la hora de contratar, según la Fundación Adecco ¿Por qué no se valora la experiencia? ¿Qué supone buscar empleo y ser rechazado por edad? ¿Cómo influye en la jubilación no encontrar trabajo durante los últimos años de la vida laboral?

Fuera del mercado laboral a los 45. “A los 45 perdí mi último trabajo estable. Y ahí te das cuenta de que ya estás fuera del mercado. En los portales de empleo hay un algoritmo que te rechaza automáticamente si tienes edad. Lo sé porque cuando envío mi currículum, a los 30 segundos, te mandan un correo rechazándote”. Beatriz Serrat se formó en Ciencias de la Información, hizo un máster en Estados Unidos, habla tres idiomas y posee, entre otros títulos, un posgrado en inteligencia de datos de la Universidad de Deusto. “Si el gobierno quiere que me jubile, que me pongan las condiciones idóneas. ¿Qué quieren que hagamos a esta edad?”, expresa indignada.

Edadismo, discriminados por edad. Tontxu de la Calle ha fundado el Observatorio Vasco del Edadismo y asegura que al no valorar la experiencia laboral de los trabajadores mayores de 45 años “el problema lo paga la economía del país y las propias empresas”. “La edad se tiene que pagar y se necesita. Y, sin embargo, Europa fomenta más la contratación de jóvenes”, señala. ¿La solución puede ser el autoempleo? Tontxu tiene claro que no: “Parece que hay que emprender por obligación. El 90% de los emprendedores cuando se jubilen no van a llegar al salario mínimo”, zanja.

¿Cómo es jubilarse sin haber trabajado en los últimos años? Antonio tiene 67 años. Ha trabajado como director de banco, asesor fiscal... Entre otras muchas ocupaciones. Lleva en el paro desde que cumplió 50 años.