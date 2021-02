Roberto, cuando vemos un caso de éxito como el de Inditex, que a pesar de tener cifras en positivo, cierra tiendas físicas, ¿es hora de que las empresas espabilen y piensen en un cambio? ¿Qué hacemos con las pymes?

La mejor respuesta a tu pregunta está en el propio enunciado de la misma, las empresas que se queden con los brazos cruzados van a tener un final trágico. No es nada fácil tomar decisiones de un día para otro, cambiar de modelo de negocio o simplemente incorporar una nueva línea de productos puede llevar mucho tiempo. Pero eso no es lo peor, lo grave sería equivocarnos, ya que la mayoría de las veces no hay marcha atrás. Precisamente por ello nuestra filosofía en el Club Financiero de Santiago siempre ha sido la de facilitar la mejor formación a nuestros dirigentes en executive education. Gracias a los convenios suscritos con IESE y ESADE, dos de las mejores escuelas de negocios del planeta, se han impartido estos programas en el CFS, con el objetivo de que las pymes puedan afrontar con éxito todos estos retos de los que hablamos. Por eso es muy importante que las empresas piensen que pueden hacer mucho por ellas mismas y que la formación continua de los dirigentes es imprescindible.

Pienso en los centros comerciales o El Corte Inglés... imagino que a partir de ahora construir edificios dedicados a las compras, restauración y ocio es un error...

Siempre hemos oído que “el mercado” se encarga de hacer las correcciones necesarias en los comportamientos y hábitos comerciales. Si hacemos memoria, las grandes superficies no estuvieron siempre, al igual que antes de eso tampoco existía la venta online, quiero decir con esto que el mundo en general y el comercio en particular se transforman. Creo que la capacidad de reacción ante los nuevos retos es la que va a determinar el éxito o el fracaso. La transformación digital en estos momentos es imprescindible, pues estamos en una nueva revolución industrial que va a cambiar el mundo exactamente igual que ocurrió con las anteriores.

¿Cuál es el sentir general de los empresarios en Santiago?

Creo que ahora mismo hay tres temas que son trascendentales para el futuro de la ciudad: el turismo, la biotecnología y el comercio local. En cuanto al turismo y la hostelería que creo que van de la mano, han sufrido un importante revés con la pandemia, pero la prórroga del año santo puede ayudar mucho a superar las dificultades y ayudar a recuperar un sector que es muy importante para Compostela. Por lo que se refiere a la biotecnología, tenemos la posibilidad de apostar por la creación de empresas en este sector, con un potencial para generar valor añadido espectacular, porque contamos con la investigación que se desarrolla en la USC, con muy buenos profesionales y disponemos de suelo industrial en el Polígono Industrial de Costa Vella-Sionlla. Además, tenemos una generación de universitarios que es la mejor preparada, que solo necesita una oportunidad para poder aplicar sus conocimientos. Es un pack muy ilusionante que puede hacer crecer el sector industrial en nuestra ciudad, donde siempre ha sido deficitario.

Para finalizar nos queda el comercio local, que pienso que tiene que hacer dos cosas para poder competir en el mundo de hoy: especializarse y no dejar para mañana la transformación digital, porque va demasiado rápida, y el que no quiera verlo así está condenado al fracaso.

La organización que tú presides fue valiente al galardonar con el VIII Premio a la Excelencia a una empresa como EL CORREO GALLEGO, que con 143 años de historia, vive en crisis desde hace una década. Imagino que unos cuantos os habrán criticado por valorar la trayectoria de este pequeño gran grupo de comunicación, líder de la capital de Galicia, que cada día intenta superar los nuevos obstáculos, añadidos a otros ya existentes, que la pandemia nos ha traído a la prensa. ¿Qué nos puedes decir?

Estoy convencido justo de lo contrario, es de cobardes no reconocer los méritos y la trayectoria de EL CORREO GALLEGO, somos conscientes de las dificultades por las que está pasando y eso es lo que todavía nos ha dado más coraje para premiar los 143 años de historia que guarda en sus entrañas. Son muy pocas las empresas que pueden presumir de semejante bagaje. Con nuestro reconocimiento también pretendemos hacer ver a la sociedad compostelana la importancia de mantener vivo al periódico de nuestra ciudad. Ya dije en la entrega del premio que todos aquellos que hacen posible que podamos desayunar con un ejemplar de nuestro periódico compostelano sois “oro puro”.

La credibilidad y la transparencia... ¿son ahora, más que nunca, los elementos clave para que cualquier tipo de empresa pueda funcionar?

Por supuesto, no olvidemos que las fake news han dado lugar a que haya empresas especializadas en luchar contra este tipo de bulos y falsedades que corren por las redes sociales y que pueden hacer mucho daño. Confirmo al cien por cien la importancia que tiene hoy transmitir siempre un mensaje en el mundo de la información basado en la credibilidad y en la transparencia.

Tal y como dice ‘The Economist’, crees que hoy por hoy ¿contratar al mejor del mundo hoy es más fácil, económico y eficiente que hace años?

La globalización, con todo lo que conlleva, ha supuesto cambios que hace algunos años no era posible imaginar. Desde esa posición resulta evidente que es mucho más fácil acceder “globalmente” a los mejores profesionales, los mejores currículos y que también se acepte de mejor manera la movilidad laboral. Esto es algo que todavía no hemos incorporado a nuestro ADN, sigue siendo mal visto en España un currículo con movilidad laboral cuando por ejemplo en Estados Unidos es un plus adicional.

Esta publicación también afirma que “las empresas que no inviertan por lo menos 10 % en tecnología desaparecerán”. ¿Qué peso tiene este sector en el mundo empresarial?

Por lo que ya he dicho, estamos en un momento crucial por lo que se refiere a la transformación digital, yo siempre digo que ha venido para quedarse y el que no la aplique en su negocio está condenado a desaparecer. Lo que pasó en las anteriores revoluciones industriales tiene que abrirnos los ojos para entender lo que puede significar todo lo que conlleva la transformación digital: e-commerce, inteligencia artificial, ciberseguridad y marketing digital, entre otras. El cambio que va a suponer esta transformación tecnológica es brutal.

Por cierto, con la desaparición del Club Financiero Atlántico de A Coruña, surgió el Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia, que se hermana con el Círculo de Vigo, ciudad que también cuenta con el Club Financiero. ¿Santiago tiene algún tipo de vínculo? ¿No hay, quizás, un exceso de entidades?

El CFS fue el impulsor de la creación del Círculo Financiero de Galicia, entidad que agrupaba a los tres clubes financieros existentes en aquel momento en nuestra comunidad autónoma: A Coruña, Santiago y Vigo. Se sentaron las bases para el funcionamiento de los tres de manera independiente, pero compartiendo actividades bajo una presidencia única de carácter rotativo y facilitando la utilización de las sedes a todos los socios. La desaparición del CFA ha provocado una situación de vacío. Confiamos que se pueda resolver en el corto plazo para poder retomar las actividades del Círculo Financiero de Galicia tal y como se acordaron en su día: respetando la autonomía de cada club, pero con la potente imagen que supone la integración de todos bajo unas mismas siglas.