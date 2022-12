El cupón diario de la ONCE celebra los 25 años de Saber y Ganar

Madrid. El cupón diario de la ONCE de este martes, 6 de diciembre, celebrará el 25º aniversario de Saber y Ganar, el mítico concurso de La 2. Cinco millones de cupones difundirán este espacio que acaba de ser reconocido con un Premio Ondas al mejor programa de entretenimiento.

El cupón conmemorativo se ha presentado en Prado del Rey, en un acto que ha contado con la presencia de Elena Sánchez Caballero, presidenta interina de la Corporación RTVE y de su Consejo de Administración, y de Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, además de Jordi Hurtado, presentador del concurso, que no ha querido perderse el acto y ha mandado desde el plató de Saber y ganar su agradecimiento. “Estamos felices de estar el próximo día 6 unidos a la ONCE y al lado de su gran labor social”, ha destacado el presentador.

Elena Sánchez Caballero ha agradecido “de todo corazón” a la ONCE este reconocimiento “a un concurso tan popular como vuestro cupón”. “Saber y ganar es algo único, un fenómeno popular, capaz de permanecer 25 años en antena gozando del favor del público, lo mismo sucede con vuestro cupón”, ha añadido. “Somos instituciones que compartimos muchos valores y nosotros, igual que vosotros, cumplimos una importante labor de servicio público para España”, ha destacado Sánchez Caballero.

Miguel Carballeda ha recordado que el próximo día 13 la ONCE cumple 84 años “llevando el cupón cada día en el corazón”, dice. “Ojalá que podamos dar alegrías a muchas personas; vosotros desde la radio televisión pública cumplís esa misión de cuidar a la gente”, indicó.

Saber y Ganar comenzó sus emisiones el 17 de febrero de 1997, en La 2. Dirigido por Sergi Schaaff y presentado por Jordi Hurtado, junto a Pilar Vázquez y Elisenda Roca, es el concurso más veterano de la televisión en España. Un hito televisivo y un caso único entre los concursos, que ha generado multitud de récords y anécdotas: 25 años ininterrumpidos en antena, 4.000 horas de emisión, 6.000 programas, 450.000 preguntas y 3.000 concursantes han pasado por el plató.