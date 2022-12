El director de ‘Avatar’ promete subir el listón en su nueva entrega

Madrid. El próximo viernes 16 de diciembre llega a los cines Avatar: El sentido del agua, la esperada secuela que se estrena 13 años después de la primera entrega de la franquicia. Y, de acuerdo a su director James Cameron, lo hará con el mismo poderío visual propio de la saga y una trama más ambiciosa y compleja. “La primera era una historia más simple, los personajes eran más sencillos”, comenta el cineasta que adelanta que el nuevo filme “es más profundo en lo que se refiere a sentimientos y emociones”.

En la rueda de prensa de presentación de la película en Londres, a la que asistó Europa Press, Cameron explicó algunos de los principales ingredientes que deben tener las segundas partes. “Es importante que una secuela honre lo que a la gente le gustó la primera vez. Pero a su vez hay que desequilibrarles y hacer cosas que no esperan”, indica el cineasta responsable de Titanic o Terminator 2: El juicio final.

En realidad, el director sugiere que no siempre tuvo claro el regreso a Avatar. “Podría parecer obvio para todo el mundo: ‘Oh, ha hecho un montón de dinero, haz una secuela’. Pero Steven Spielberg no hizo una secuela de E.T.”, argumenta en favor de las historias cerradas. “Pero teníamos este reparto maravilloso, encontramos la manera de traer a Sigourney Weaver de vuelta pese a que su personaje muere en la primera película. También teníamos a esta magnífica familia de artistas, equipo y demás actores (...). Eso fue un gran incentivo para mí para volver y hacerlo de nuevo”, aclara. EUROPA.PRESS