El director sevillano Paco Cabezas ficha por Paramount para cine y tv

Madrid. LVIS, el estudio internacional de Paramount, ha anunciado hoy un acuerdo exclusivo con Paco Cabezas, el prestigioso showrunner y director sevillano de series como Penny Dreadful o American Gods y películas como Adiós para liderar y dirigir proyectos televisivos y cinematográficos para la compañía.

Cabezas, que ha trabajado entre Estados Unidos y España durante los últimos diez años en múltiples películas y series de televisión, creará, dirigirá y producirá proyectos exclusivos de habla no inglesa fuera de los Estados Unidos para los estudios de Paramount, como La Novia Gitana, la adaptación de la exitosa novela homónima de Carmen Mola.

En este proyecto, que ya está en desarrollo, cuenta con la participación de Atresmedia Televisión y la colaboración de Diagonal TV (Banijay Iberia) y que se podrá ver en exclusiva en España en Atreplayer Premium.

“Estamos muy contentos de esta alianza con Paco Cabezas, uno de los directores más prestigiosos de nuestro país. Este acuerdo abre grandes oportunidades al combinar la creatividad extraordinaria de Cabezas con el alcance global de Vis, creadora de contenidos para las marcas de Paramount”, ha dicho Laura Abril, responsable máxima de Vis Emea y Asia.

Este acuerdo es uno de los muchos que el estudio de Paramount viene trabajando y cerrando como parte de la estrategia constante que está desarrollando VIS con talentos como Juan José Campanella, Santiago Segura, Frida Torresblanco, Marc Anthony, Diego Boneta, Manolo Cardona, o Luis Gerardo Méndez.

La compañía también tiene acuerdos de producción con prestigiosas productoras internacionales como Gaumont, El Deseo, Cattleya, 100 Bares Productions, 11:11 Films & TV e Indigo, entre muchas otras. Aclamado internacionalmente por su larga carrera como guionista, director y productor tanto en películas como en series de televisión -Aparecidos, Neon Flesh, Mr. Right, Into the Badlands o Penny Dreadful: City of Angels-, el perfil de PAco Cabezas está “en perfecta consonancia” con la apuesta de VIS por los contenidos de calidad, según indica Paramount. “Lo más importante para mí como artista y narrador es la libertad creativa, esto es lo que realmente hace que una serie de televisión sea especial, asumir el riesgo de crear un mundo que el público nunca ha visto. Y VIS y Paramount se han convertido en el socio perfecto, es una esperada y gran alianza”, ha dicho Cabezas por su parte. EFE