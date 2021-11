El diseñador Antonio Alvarado, Premio Nacional de Moda

El diseñador Antonio Alvarado, galardonado este martes con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2021 que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte, ha declarado a Efe que merece la pena dedicarse a una profesión con “pasión, la peor de las drogas”.

“Mereció la pena mientras duró”, ha dicho el diseñador en una entrevista este martes con Efe, que abandonó el diseño de moda hace diez años.

Para el creador alicantino la moda es una forma de expresión: “Lo he hecho con los títulos de mis colecciones que tenían que ver con mis sentimientos, he escrito una novela con ellos. No he sabido expresarme de otra manera”.

Inconformista, transgresor y visionario hizo de la sostenibilidad el eje de su diseño y de las prendas sin género una apuesta por el futuro, pero hasta este martes, cuando el Ministerio de Cultura le ha otorgado el Premio Nacional, solo había obtenido galardones en Burdeos y Múnich.

“Me ha encantado la llamada del ministro”, confiesa exultante cuando le ha comunicado el premio. “Es un reconocimiento a una vida de 40 años dedicado al diseño, que no ha sido fácil”, a pesar de que su familia siempre le apoyó. “No me ha salido mal”, asegura sin nostalgia.

Antonio Alvarado (Pinoso, Alicante, 1954) ha reconocido sentir “mucha satisfacción por la gente que ha creído en mí”. Recuerda que era el más joven del equipo cuando empezaba, para después pasar mucho tiempo dedicado a traspasar conocimiento a las nuevas generaciones. “Aunque algunos solo buscan en la moda notoriedad”.

En sus comienzos -rememora-, “a veces no me tomaban muy en serio. La suerte es que sabía cortar, coser y patronar y sabía lo que quería”, dice rotundo este diseñador que lleva alejado del mundo de la moda diez años, aunque no ha abandonado el diseño destinado a la decoración de interiores, pues colabora con la empresa de su hijo, Mosaista. “Cuando no tienes mucho más que dar es necesario saber apartarse y dejar que la vida pase”.