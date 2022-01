El éxito de Boba Fett crece con los nuevos fans de ‘Star Wars’

El personaje de Boba Fett es conocido para todos aquellos seguidores de la saga de Star Wars, sin embargo, para las nuevas generaciones es toda una incógnita. Ahora Disney ha decidido recuperar al cazarrecompensas más temido de toda la Galaxia para contar su historia, y lo hará acompañado de la mercenaria Fennec Shand.

Para los protagonistas de la serie, Temuera Morrison (Boba Fett) y Ming-Na Wen (Fennec Shand) fue toda una sorpresa el que se quisiera hacer una ficción nueva y más que contaran con ellos como protagonistas: “No nos esperábamos para nada que fueran a hacer una serie sobre Boba porque era un personaje que había pasado casi desapercibido”, apunta el intérprete del cazarrecompensas a EFE.

Quien añade que “ha sido una magnífica sorpresa” el volver a meterse en la piel de este personaje.

La nueva ficción, derivada de la serie The Mandalorian, se anunció tras los créditos al final de la segunda temporada de esta última y, dado que en esa entrega no se explica qué ocurrió con Boba Fett, la nueva serie, producida por Lucasfilm, viene a resolver el misterio.

Después de años de rumores de que Boba Fett regresaría a este universo y, tras una película cancelada, el cazarrecompensas está “recibiendo el respeto que se merece con su propia serie”.

Morrison no es ajeno al universo de Star Wars, ya que interpretó a Jango Fett en Star Wars: El ataque de los clones y al hijo adoptivo de Jango Boba, en la temporada 2 de The Mandalorian.

“Boba está dirigiendo el territorio de Jabba de alguna manera ahora, y ha asumido un nuevo rol. Antes, resolvía problemas peleando, no tenía paciencia, pero, ahora, tiene que encontrar un camino diferente (...). El poder mirar el pasado de Boba y poder contar su historia desde el origen ha sido todo un regalo”, declara Morrison.

Asimismo, añade que no le podían haber puesto mejor compañera para atravesar la galaxia y “embarcarme en este tipo de aventuras” que a la Reina de Disney (refiriendose a Wen). Wen es una consumada actriz estadounidense que se ganó el corazón de Disney y la fama poniendo la voz de Mulán en la película de animación. Tras ello, la casa del ratón la contrató para meterse en la piel de Melinda May, una gran agente de Shield. en la serie de Marvel Agentes de Shield, durante siete temporadas.

En la galaxia de Star Wars entró con el papel de la temible mercenaria Fennec Shand en la serie The Mandalorian, personaje a quien da vida también en esta nueva ficción. “Disney y yo hemos tenido una relación muy larga y maravillosa. Ha sido una bendición el trabajar tanto tiempo con ellos. Soy una gran fan, por no decir ‘friki’, de todas las cosas de Disney desde Star Wars hasta Marvel. Me gustaría estar en todas y cada una de las franquicias que tiene Disney, espero que lo próximo sea Pixar. Soy una acaparadora (bromea) quiero estar en todo”, apunta entre risas.

Sobre su personaje, la actriz describe a Fennec como “una mercenaria segura”. “Es una solitaria, increíblemente hábil, misteriosa y valiente, pero creo que después de que la rescataron de la muerte de una manera tan sorprendente, pudo ver la vida de manera diferente. Por lo que ahora mismo, embarcase en aventuras con Boba es su mejor opción”, aclara.

La serie de siete episodios cuenta las aventuras de el legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand, que navegan por el inframundo de la Galaxia y regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que gobernaron en su momento Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

Según las notas de dirección, el productor ejecutivo Jon Favreau se inspiró para El libro de Boba Fett en el tiempo que pasó mezclando Iron Man en Skywalker Ranch (la instalación de posproducción de Lucasfilm). La lista de directores de la serie va desde Robert Rodríguez, Dave Filoni y Bryce Dallas Howard de The Mandalorian hasta los recién llegados a la familia Star Wars, Steph Green, quien ha dirigido episodios de Watchmen, entre otros, y Kevin Tancharoen.