El futuro inmediatoestá entre negro y gris antracita

No sé cómo verán el futuro a corto y medio plazo el físico Jorge Mira y el grupo con el que investiga la evolución de la pandemia, pero ojalá a ellos se les pinte mejor que a mí, más que nada porque al fin y al cabo ellos son científicos más aproximados a la verdad, y lo mío solo es pura intuición. Aunque por lo que he visto, manejamos los mismos elementos, las respuestas de la ciudadanía ante esta crisis sanitaria, ellos midiéndolas a través de las manifestaciones que se vierten en las redes sociales, con el fin de detectar cómo de proclive es la sociedad a cumplir las normas y dándose de bruces, ya de paso, con el problema de que los datos públicos que se ofrecían en un primero momento no coincidían demasiado con la realidad.

Bueno, pues yo lo mismo, pero sin tanta profundización en el tema ni tanta ecuación diferencial ni tanto modelado dinámico empírico, que a mí con mirar un poco a mi alrededor y otro tanto al Twitter ya me hago una idea de por dónde va la cosa, creyéndome además solo lo justo los números que dan los políticos de turno ante las cámaras.

Y el caso es que con los mismos elementos yo veo el futuro entre gris antracita y negro puro, dependiendo del momento del día, así que espero que a ellos les den más las cuentas que a mí y de aquí al verano podamos aclarar un poco el tono, aunque solo lleguemos al gris cuarzo.

Y DE LA SEMANA SANTA Y OTRAS FIESTAS DE GUARDAR ya mejor ni hablo, y mucho menos de salvarlas, que aún me dura el mantra navideño y lo que ha venido después. Aunque se veía venir, creo yo, sin necesidad de echar mano de ningún grupo de investigación y si me apuras, sin ni siquiera andar demasiado por las redes sociales. Vamos, que estaba más que claro que los Carnavales estaban sentenciados antes de que engullésemos las uvas de la Nochevieja.

Personalmente no son unas fiestas que me gusten, más allá de comer filloas hasta que los botones salten por los aires, pero reconozco que me ha dado pena que hayan pasado sin pena ni gloria, a excepción de los discretos intentos que ha habido de buscar una excusa para ponerse el disfraz y mantener el espíritu carnavalero, creo que imposible si no se sale a la calle entre comparsas y charangas.

Pero bueno, por ganas que no sea, aunque solo ocurra en el mundo virtual, como la propuesta del Concello de A Coruña que ha convocado el certamen In-Troido para los habitantes de la ciudad herculina, animándolos a subir sus imágenes disfrazados antes del día 21 para que sean valorados por un jurado, que premiará su originalidad y su puesta en escena, premiando a los mejores.

Y en los galardones reside precisamente, para mí, lo mejor, porque serán bonos de distinta cuantía para consumir en el comercio local de la ciudad, e incluso un lote de productos típicos del Entroido de Supermercados Gadis. Así van dos pájaros de un tiro, el animar a la gente a disfrazarse en una de las fiestas con más tradición en la ciudad, y al mismo tiempo, apoyar su comercio.

Y ES QUE EN ESTOS TIEMPOS, SI HAY ALGO QUE REALMENTE HAGA FALTA son las ayudas y la empatía con los sectores más castigados por la pandemia, algo que tiene claro la Corporación Hijos de Rivera, con Ignacio Rivera a la cabeza, que durante el año pasado aumentó su plantilla, lanzó nuevas cervezas y siguió recibiendo reconocimientos. Y todo eso pese a la caída en ventas y la bajada en los beneficios por el cierre durante meses de la hostelería, a la que también han ayudado con campañas y ayudas financieras.

Ahora solo queda esperar que bajen los contagios del virus y suban los de la solidaridad para que el gris del futuro pierda intensidad.