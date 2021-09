“El ganadero puede ir tranquilo a la playa y vigilar las vacas a la vez con mi sistema”

Ha conseguido desarrollar una novedosa tecnología que permite monitorizar el ganado, ¿en qué consiste?

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de monitorización y control de explotaciones de ganadería extensiva, que permite a los ganaderos controlar los aspectos más importantes de sus explotaciones desde casa, usando su ordenador o su teléfono móvil.

Este sistema posibilita, entre otras funcionalidades, vigilar la dispersión del ganado, monitorizar los tanques de agua, controlar las vallas electrificadas y llevar un registro de las zonas de pastoreo; llevando a cabo así un mayor control de los animales y de la explotación en general.

¿Qué marca la diferencia con respecto a tecnologías similares?

Una de las características diferenciadoras de este sistema respecto a otras tecnologías implantadas en el mercado del Internet of Things (IoT) en general es la capacidad de transmisión de datos en zonas sin cobertura móvil y la gran autonomía de los dispositivos, que son alimentados con pequeñas pilas o con placas solares. La idea general es clara: cualquier elemento que pueda proporcionar información útil al ganadero o sea interesante su control de forma remota debe estar conectado al sistema, por tanto, contará con conexión a internet. Sin importar dónde esté. Sin importar si hay cobertura ni electricidad.

¿Y cómo se consigue?

Para proporcionar cobertura se utilizan gateways. Cada uno de ellos tiene un alcance de hasta 10 km, lo que permite cubrir extensas zonas de campo con muy pocos dispositivos. Utilizando comunicaciones libres, sin necesitar suscripciones periódicas o compañías proveedoras de servicio, lo que supone un ahorro considerable. En cuanto a la información recolectada, no se trata simplemente de obtenerla y mostrarla. La información proporcionada por los sensores se recolecta, procesa y se utiliza posteriormente para la toma de decisiones de forma conjunta.

¿Cómo se le ocurrió la idea?

Nací en Santa Comba, zona en la cuál la principal actividad económica es la ganadería. Supongo que esto junto con mi pasión por las nuevas tecnologías me llevó a proponer este proyecto como TFG del Grado en Ingeniería Informática que estaba cursando en la Universidad de A Coruña.

¿Contó con alguna ayuda para sacar adelante el proyecto?

Tuve el honor y la suerte de contar con la ayuda del que había sido mi profesor, el catedrático de universidad Carlos J. Escudero Cascón, apasionado de las nuevas tecnologías, que hizo las veces de director de proyecto. A Escudero le encantó la idea y me animó a desarrollarlo, asegurándome que era un proyecto enormemente útil para el rural, con un gran potencial y viabilidad comercial. Fue quien me abrió camino en este tipo de tecnologías y me ayudó con las decisiones clave. Posteriormente, este proyecto sería seleccionado por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UDC para recibir apoyo en su desarrollo, unidad universitaria que me sigue apoyando y asesorando actualmente.

¿Qué aceptación ha tenido la herramienta en el sector ganadero? ¿Ve llegar el día en que todas las ganaderías gallegas cuenten con ella?

El sistema tuvo una gran acogida, siendo muy bien considerado en el sector primario, que necesita recortar distancias en este ámbito respecto al resto y que, sin ninguna duda, experimentará grandes avances tecnológicos en esta década.

¿En qué medida optimizaría la gestión de una explotación ganadera?

Esta herramienta está diseñada principalmente para explotaciones de ganadería extensiva, es decir, ganaderías en las que sus reses gozan de libertad o semilibertad. El sistema ofrece múltiples ventajas a los ganaderos: desde la geolocalización de cada animal a la detección temprana de enfermedades, evitando así el agravamiento de las reses hasta el control de otros aspectos de la explotación en general controlar desde su dispositivo móvil el estado del pastor eléctrico, lo que puede acortar el tiempo de reparación del circuito en caso de averías.

Con este sistema, los ganaderos pueden estar disfrutando de un domingo de playa teniendo la explotación controlada y sabiendo dónde está cada animal. Si, por ejemplo, se produjera un problema con el suministro de agua, el ganadero recibiría un aviso y, de forma automática, se activaría el protocolo correspondiente.

¿Lo ha puesto ya en práctica?

El sistema está en fase de prueba en Rancho Martiño, ganadería de reciente creación situada en el ayuntamiento de Zas con extensión de casi 60 hectáreas que intercala fincas de pasto con zonas boscosas o cubiertas de vegetación. Esta explotación cuenta con más de 100 animales de raza Black Angus. En ella se están instalando los dispositivos gradualmente, lo que permite una evolución y mejora constante de la plataforma. Álvaro, gerente de la explotación ganadera y colaborador en el diseño del sistema, está encantando con los resultados y deseando que se implemeten nuevas funcionalidades.

Aunque en los últimos años hemos visto que las explotaciones cuentan con numerosos avances, a veces da la impresión de que los conceptos rural y tecnología son un tanto opuestos... ¿Considera que precisa el rural una mayor apuesta por la tecnología? ¿Hace la industria tecnológica una apuesta firme por el sector primario?

El mayor desafío para la implantación de nuevas tecnologías en el rural es la transmisión de datos, ya que actualmente hay un gran porcentaje de zonas con cobertura móvil de baja calidad. Este hecho nos obliga a utilizar tecnologías alternativas. Para la ejecución de este proyecto se han utilizado tecnologías de transmisión de baja frecuencia y largo alcance, a día de hoy grandes desconocidas para la mayor parte de la población. Esperemos que en los próximos años la administración pública apoye la modernización en el rural ayudando así a romper estas barreras. Esto podría contribuir a hacer la vida en el rural más atractiva, más segura y, por tanto, a combatir su creciente despoblación.

La vida en el campo es dura, sobre todo, cuando exige de una dedicación diaria exhaustiva, en el caso de las explotaciones ganaderas, ¿habrá algún día un robot pastor, por ejemplo?

El ámbito tecnológico está avanzando muy rápido y, sin duda, facilitará el trabajo a los ganaderos proporcionándoles mayor libertad, pero me cuesta creer que, a corto-medio plazo, se pueda prescindir del trabajo humano cuando se trata del cuidado de animales. Un robot pastor... En un futuro, la tecnología lo permitirá, sin ninguna duda.

Después de este exitoso proyecto, ¿en qué trabaja ahora?

Combino mi trabajo en una multinacional tecnológica con los estudios del Máster Universitario en Ingeniería Informática, aunque sigo aprovechando mis ratos libres para continuar con la investigación en este campo y desarrollo en el rural.