El Gobierno no fijará el precio de entradas a iglesias

CULTURA El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se mostró este martes a favor de que los templos religiosos rehabilitados por el Estado cobren una entrada por su visita porque su conservación posterior depende de las confesiones religiosas de las que dependen, y si el Gobierno la fija podría cometer “alguna injusticia”.

Así lo manifestó el titular de Cultura durante su turno de respuesta al senador de Compromís Carles Mulet tras la pregunta que le había formulado sobre si piensa el ministerio obligar por ley a que estos templos “no cobren nada como entrada, o un simbólico un euro para que su visita sea accesible”.

“Los templos necesitan atención cada día, limpieza, y eso requiere algún tipo de aportación económica, quien no debe fijarla es el Estado porque podríamos cometer alguna injusticia. Gracias a la Iglesia hemos podido mantener patrimonio y me alegro de vivir en un país en el que quedó muy atrás el tiempo de quemar iglesias, y por eso ahora podemos mantener ese patrimonio para uso y disfrute no solo de los creyentes, sino de los amantes del arte”, consideró Iceta.

Sin embargo, para Mulet, “nadie sabe adónde va” el dinero que recaudan iglesias y catedrales por la venta de entradas para visitar.

“La iglesia cobra 6 euros por persona para ver la catedral de Lugo, 7 por ver la de Cádiz, 8 por ver el Santo Cáliz de la de Valencia y 12 para la de Sevilla. Es un suma y sigue para contemplar un patrimonio mantenido con el dinero de todos y nadie sabe a dónde va el dinero de esas entradas”, se lamentó.

Por eso, matizó Mulet, dado que el acceso a los templos “se está convirtiendo en una actividad lucrativa muy interesante”, aconsejó que debería “estar regulada”.

Sin embargo, el ministro replicó al senador que cuando el Estado ayuda a la reconstrucción de una catedral “es un pago”, mientras que el mantenimiento de ese templo “corresponde a la confesión religiosa que es titular del mismo”.

“El hecho de que en nuestro país gocemos de un gran patrimonio histórico en parte se debe a que ha habido una confesión religiosa que lo ha mantenido”, dijo. efe