El ‘Julio César’ de Diego As en Lugo, elegido como Mejor Mural del Mundo

Santiago. El mural del grafitero Diego As dedicado a Julio César en la Ronda de la Muralla de Lugo, a escasos metros del monumento romano, acaba de ser reconocido como el Mejor Mural del Mundo en el año 2021, según el veredicto publicado este lunes por la Street Art Cities, la mayor comunidad de arte urbano del mundo.

Otro mural ubicado en la provincia de Lugo, en su caso la representación del luthier sarriano Xermán Arias, elaborada por el artista orensano Mon Devane, quedó finalmente en el séptimo puesto. Esta obra puede verse en el lateral de un edificio de dos plantas ubicado en la localidad de Triacastela, muy cerca del Camino Francés.

En cuanto al proceso de selección, un jurado de expertos realizó una preselección y designó a los cien murales finalistas, aunque fue finalmente el voto popular el que tuvo la última palabra para elegir al ganador.

Esta obra de Diego As ya había sido elegida como el Mejor Grafiti del Mundo en el mes de agosto.

El gobierno local de Lugo, que expresó su apoyo desde el primer momento a la candidatura de Julio César y animó a la población lucense a votar por él, agradeció “la promoción” que el artista lucense está haciendo de la ciudad a través de su obra en todo el mundo.

La alcaldesa, Lara Méndez dijo que el gobierno lleva impulsando el arte urbano desde hace doce años, desde 2009, como “una forma de expresión que no solo embellece la ciudad, sino que permite ensalzar ideas, valores y a colectivos”. Desde que ganó el título de mejor grafitero de España, no han parado de lloverle los encargos. “Diciembre me lo tomé como un mes de descanso, pero ahora vuelvo a la carga, y qué mejor que con un título mundial que le dedicaría a todos los lucenses”, ha reconocido. Un jurado experto ha sido el responsable de elegir los 100 murales que optaban al reconocimiento internacional. efe